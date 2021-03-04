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В Госдуме призвали расширить социальную рекламу на телевидении
В Госдуме призвали расширить социальную рекламу на телевидении
Депутат ГД Владимир Крупенников выступил за изменение качества и содержания социальной рекламы на телевидении, а также на возвращении запрета на прерывание... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:56
2021-03-04T13:56
госдума рф
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат ГД Владимир Крупенников выступил за изменение качества и содержания социальной рекламы на телевидении, а также на возвращении запрета на прерывание детских передач рекламой."Не надо быть крупным специалистом, чтобы понять, что социальной рекламы на отечественном телевидении, во-первых, мало, во-вторых, ее качество, креативность, и, что немаловажно, злободневность, оставляет желать лучшего", - сказал он в четверг в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ".По мнению Крупенникова, приоритетом социальной рекламы на ТВ должны стать: патриотизм, многодетность, защита материнства и детства, традиционных семейных ценностей, профилактика алкоголизма и наркомании.По его словам, сейчас по закону социальная реклама должна быть "направлена на достижение благотворительных и иных общественно-полезных целей". Он предложил внести изменения в законодательство по изменению этих целей.Кроме того, Крупенников выступил за запрет прерывания детских передач рекламой. "Вы видели, какой рекламой в онлайн-кинотеатрах прерываются... даже для самых маленьких?!",- заметил он. Парламентарий намерен выступить с законодательной инициативой по возвращению запрета на прерывание детских передач, который был отменен три года назад.
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госдума рф, общество

В Госдуме призвали расширить социальную рекламу на телевидении

13:56 04.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат ГД Владимир Крупенников выступил за изменение качества и содержания социальной рекламы на телевидении, а также на возвращении запрета на прерывание детских передач рекламой.
"Не надо быть крупным специалистом, чтобы понять, что социальной рекламы на отечественном телевидении, во-первых, мало, во-вторых, ее качество, креативность, и, что немаловажно, злободневность, оставляет желать лучшего", - сказал он в четверг в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ".
По мнению Крупенникова, приоритетом социальной рекламы на ТВ должны стать: патриотизм, многодетность, защита материнства и детства, традиционных семейных ценностей, профилактика алкоголизма и наркомании.
По его словам, сейчас по закону социальная реклама должна быть "направлена на достижение благотворительных и иных общественно-полезных целей". Он предложил внести изменения в законодательство по изменению этих целей.
Кроме того, Крупенников выступил за запрет прерывания детских передач рекламой. "Вы видели, какой рекламой в онлайн-кинотеатрах прерываются... даже для самых маленьких?!",- заметил он. Парламентарий намерен выступить с законодательной инициативой по возвращению запрета на прерывание детских передач, который был отменен три года назад.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября 2020, 15:58
Социальную рекламу в сети будут оценивать по меморандуму
 
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