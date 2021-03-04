https://ria.ru/20210304/rabota-1599880174.html

Нарышкин отметил роль женщин в российской разведке

Нарышкин отметил роль женщин в российской разведке

Разведка, вопреки распространенным стереотипам, не является чисто мужской профессией - в Службе внешней разведки РФ и сейчас работает много представительниц... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:23

2021-03-04T11:23

2021-03-04T11:34

тамара нетыкса

гоар вартанян

российское историческое общество

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

африка

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разведка, вопреки распространенным стереотипам, не является чисто мужской профессией - в Службе внешней разведки РФ и сейчас работает много представительниц прекрасного пола, выполняющих сложные, но очень нужные для страны задачи, заявил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Он выступил в четверг в Доме Российского исторического общества на открытии выставки "Разведчицы на службе Отечеству", посвященной женщинам, в разные годы работавших в отечественной внешней разведке, и приуроченной к Международному женскому дню 8 марта.По словам Нарышкина, разведка всегда считалась одной из самых мужских профессий, профессией "с неженским лицом". "На самом деле это не так", - сказал он.Женщины всегда работали в разведке, отметил Нарышкин. Так было и в период становления отечественной разведывательной службы в 1920-1930-х годах, и в годы Великой Отечественной войны, когда разведчицы внесли свой вклад в Победу, так было и в послевоенные годы, добавил он.Выставка рассказывает о судьбах и деятельности легендарных разведчиц разных поколений, имена которых ещё недавно хранились в строжайшей тайне. Это Елизавета Зарубина, Зоя Рыбкина-Воскресенская, Мария Вильковыская, Африка де лас Эрас, Леонтина Коэн, Гоар Вартанян, Анна Камаева-Филоненко, Надежда Троян, Галина Федорова, Ирина Алимова, Елена Чебурашкина, Людмила Нуйкина, Тамара Нетыкса и другие.

https://ria.ru/20210108/aviatsiya-1591461708.html

https://na.ria.ru/20200716/1574351655.html

африка

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тамара нетыкса, гоар вартанян, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, африка