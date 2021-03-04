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Нарышкин отметил роль женщин в российской разведке
Нарышкин отметил роль женщин в российской разведке
Разведка, вопреки распространенным стереотипам, не является чисто мужской профессией - в Службе внешней разведки РФ и сейчас работает много представительниц... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:23
2021-03-04T11:34
тамара нетыкса
гоар вартанян
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
африка
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разведка, вопреки распространенным стереотипам, не является чисто мужской профессией - в Службе внешней разведки РФ и сейчас работает много представительниц прекрасного пола, выполняющих сложные, но очень нужные для страны задачи, заявил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Он выступил в четверг в Доме Российского исторического общества на открытии выставки "Разведчицы на службе Отечеству", посвященной женщинам, в разные годы работавших в отечественной внешней разведке, и приуроченной к Международному женскому дню 8 марта.По словам Нарышкина, разведка всегда считалась одной из самых мужских профессий, профессией "с неженским лицом". "На самом деле это не так", - сказал он.Женщины всегда работали в разведке, отметил Нарышкин. Так было и в период становления отечественной разведывательной службы в 1920-1930-х годах, и в годы Великой Отечественной войны, когда разведчицы внесли свой вклад в Победу, так было и в послевоенные годы, добавил он.Выставка рассказывает о судьбах и деятельности легендарных разведчиц разных поколений, имена которых ещё недавно хранились в строжайшей тайне. Это Елизавета Зарубина, Зоя Рыбкина-Воскресенская, Мария Вильковыская, Африка де лас Эрас, Леонтина Коэн, Гоар Вартанян, Анна Камаева-Филоненко, Надежда Троян, Галина Федорова, Ирина Алимова, Елена Чебурашкина, Людмила Нуйкина, Тамара Нетыкса и другие.
https://ria.ru/20210108/aviatsiya-1591461708.html
https://na.ria.ru/20200716/1574351655.html
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тамара нетыкса, гоар вартанян, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, африка

Нарышкин отметил роль женщин в российской разведке

11:23 04.03.2021 (обновлено: 11:34 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании круглого стола в рамках совместного проекта РФПИ и Российского исторического общества
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на заседании круглого стола в рамках совместного проекта РФПИ и Российского исторического общества - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разведка, вопреки распространенным стереотипам, не является чисто мужской профессией - в Службе внешней разведки РФ и сейчас работает много представительниц прекрасного пола, выполняющих сложные, но очень нужные для страны задачи, заявил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он выступил в четверг в Доме Российского исторического общества на открытии выставки "Разведчицы на службе Отечеству", посвященной женщинам, в разные годы работавших в отечественной внешней разведке, и приуроченной к Международному женскому дню 8 марта.
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По словам Нарышкина, разведка всегда считалась одной из самых мужских профессий, профессией "с неженским лицом". "На самом деле это не так", - сказал он.
Женщины всегда работали в разведке, отметил Нарышкин. Так было и в период становления отечественной разведывательной службы в 1920-1930-х годах, и в годы Великой Отечественной войны, когда разведчицы внесли свой вклад в Победу, так было и в послевоенные годы, добавил он.
"И сегодня в составе Службы внешней разведки России много замечательных, талантливых, решительных, удивительных женщин, которые плечом к плечу с мужчинами выполняют свою сложную и очень нужную для государства работу", - сказал Нарышкин.
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Выставка рассказывает о судьбах и деятельности легендарных разведчиц разных поколений, имена которых ещё недавно хранились в строжайшей тайне. Это Елизавета Зарубина, Зоя Рыбкина-Воскресенская, Мария Вильковыская, Африка де лас Эрас, Леонтина Коэн, Гоар Вартанян, Анна Камаева-Филоненко, Надежда Троян, Галина Федорова, Ирина Алимова, Елена Чебурашкина, Людмила Нуйкина, Тамара Нетыкса и другие.
 
Тамара НетыксаГоар ВартанянРоссийское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинАфрика
 
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