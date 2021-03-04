https://ria.ru/20210304/rabota-1599844457.html
Канада стала самой популярной страной для работы
Канада стала самой популярной страной для работы
Канада в прошлом году стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США, соискателей стали больше привлекать страны, которые успешнее... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T00:17
2021-03-04T00:17
2021-03-04T10:49
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в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Канада в прошлом году стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США, соискателей стали больше привлекать страны, которые успешнее справляются с коронавирусом, говорится в совместном исследовании BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального", которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование показало, что из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов – 64% и 57% соответственно. Респонденты из почти всех стран — участниц опроса продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы.Десятка лучшихТакже в топ-10 стран, привлекательных, по мнению респондентов для переезда, вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия."Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом. К ним относятся Канада, Австралия и Япония. Помимо этого, две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые получили похвалу мирового сообщества за успехи в области здравоохранения, — Сингапур и Новая Зеландия — стали новичками рейтинга", — показало исследование.Обеспокоенность по поводу борьбы с коронавирусом в Европе вызвала снижение популярности многих направлений эмиграции ради работы. Так, и Германия, и Франция опустились на две строчки в рейтинге. Италия и Испания выпали из первой десятки."Аналогично, отношение респондентов к самым известным городам как к месту работы зависит от успехов в борьбе с коронавирусом в странах, где они расположены. Сейчас Нью-Йорк, Барселона, Рим и Мадрид намного меньше привлекают участников опроса, чем в 2018 году. И напротив, популярность Токио, Сингапура, Дубая и Абу-Даби увеличилась благодаря тому, что эти страны относительно мало пострадали от пандемии", — также отметили авторы.Мобильность онлайнПо словам старшего партнера BCG Райнера Штрака, ограничительная политика в области трудовой иммиграции уже ослабила тенденцию к мобильности. "Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать", — комментирует он.В то время как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. Так, более половины (57%) участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании и среди этих респондентов США снова вышли на первое место, оттеснив Канаду."В целом специалисты из индустрии ИТ и цифровых технологий особенно открыты для виртуального найма: 71% респондентов с опытом работы в цифровой сфере или аналитике заявили, что готовы работать в компании, у которой нет физического присутствия в их стране. Аналогичный показатель в индустрии ИТ и технологий составил 67%. Участники опроса с высшим образованием — от магистра и выше — также оказались готовы к такой модели работы (около 62%)", — отметили эксперты.
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канада, сша, в мире
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Канада
в прошлом году стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США
, соискателей стали больше привлекать страны, которые успешнее справляются с коронавирусом, говорится в совместном исследовании BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование показало, что из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов – 64% и 57% соответственно. Респонденты из почти всех стран — участниц опроса продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы.
"Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США. Согласно данным нового исследования, пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом их заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, и их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу", — отмечают авторы.
Десятка лучших
Также в топ-10 стран, привлекательных, по мнению респондентов для переезда, вошли Австралия
, Германия
, Великобритания
, Япония
, Швейцария
, Сингапур
, Франция
, Новая Зеландия
.
"Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом. К ним относятся Канада, Австралия и Япония. Помимо этого, две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые получили похвалу мирового сообщества за успехи в области здравоохранения, — Сингапур и Новая Зеландия — стали новичками рейтинга", — показало исследование.
Обеспокоенность по поводу борьбы с коронавирусом в Европе
вызвала снижение популярности многих направлений эмиграции ради работы. Так, и Германия, и Франция опустились на две строчки в рейтинге. Италия
и Испания
выпали из первой десятки.
"Аналогично, отношение респондентов к самым известным городам как к месту работы зависит от успехов в борьбе с коронавирусом в странах, где они расположены. Сейчас Нью-Йорк
, Барселона
, Рим
и Мадрид
намного меньше привлекают участников опроса, чем в 2018 году. И напротив, популярность Токио
, Сингапура, Дубая
и Абу-Даби увеличилась благодаря тому, что эти страны относительно мало пострадали от пандемии", — также отметили авторы.
Мобильность онлайн
По словам старшего партнера BCG Райнера Штрака, ограничительная политика в области трудовой иммиграции уже ослабила тенденцию к мобильности. "Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать", — комментирует он.
В то время как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. Так, более половины (57%) участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании и среди этих респондентов США снова вышли на первое место, оттеснив Канаду.
"В целом специалисты из индустрии ИТ и цифровых технологий особенно открыты для виртуального найма: 71% респондентов с опытом работы в цифровой сфере или аналитике заявили, что готовы работать в компании, у которой нет физического присутствия в их стране. Аналогичный показатель в индустрии ИТ и технологий составил 67%. Участники опроса с высшим образованием — от магистра и выше — также оказались готовы к такой модели работы (около 62%)", — отметили эксперты.