Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/rabota-1599844457.html
Канада стала самой популярной страной для работы
Канада стала самой популярной страной для работы
Канада в прошлом году стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США, соискателей стали больше привлекать страны, которые успешнее... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T00:17
2021-03-04T10:49
канада
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/21200/71/212007101_0:164:2973:1836_1920x0_80_0_0_31b5dfda8205e301910296407c3b5301.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Канада в прошлом году стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США, соискателей стали больше привлекать страны, которые успешнее справляются с коронавирусом, говорится в совместном исследовании BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального", которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование показало, что из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов – 64% и 57% соответственно. Респонденты из почти всех стран — участниц опроса продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы.Десятка лучшихТакже в топ-10 стран, привлекательных, по мнению респондентов для переезда, вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия."Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом. К ним относятся Канада, Австралия и Япония. Помимо этого, две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые получили похвалу мирового сообщества за успехи в области здравоохранения, — Сингапур и Новая Зеландия — стали новичками рейтинга", — показало исследование.Обеспокоенность по поводу борьбы с коронавирусом в Европе вызвала снижение популярности многих направлений эмиграции ради работы. Так, и Германия, и Франция опустились на две строчки в рейтинге. Италия и Испания выпали из первой десятки."Аналогично, отношение респондентов к самым известным городам как к месту работы зависит от успехов в борьбе с коронавирусом в странах, где они расположены. Сейчас Нью-Йорк, Барселона, Рим и Мадрид намного меньше привлекают участников опроса, чем в 2018 году. И напротив, популярность Токио, Сингапура, Дубая и Абу-Даби увеличилась благодаря тому, что эти страны относительно мало пострадали от пандемии", — также отметили авторы.Мобильность онлайнПо словам старшего партнера BCG Райнера Штрака, ограничительная политика в области трудовой иммиграции уже ослабила тенденцию к мобильности. "Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать", — комментирует он.В то время как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. Так, более половины (57%) участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании и среди этих респондентов США снова вышли на первое место, оттеснив Канаду."В целом специалисты из индустрии ИТ и цифровых технологий особенно открыты для виртуального найма: 71% респондентов с опытом работы в цифровой сфере или аналитике заявили, что готовы работать в компании, у которой нет физического присутствия в их стране. Аналогичный показатель в индустрии ИТ и технологий составил 67%. Участники опроса с высшим образованием — от магистра и выше — также оказались готовы к такой модели работы (около 62%)", — отметили эксперты.
https://ria.ru/20210304/rabota-1599844273.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/rabota-1599760818.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/21200/71/212007101_153:0:2820:2000_1920x0_80_0_0_990ff6b5fde129411bb0dbf0ef3d6bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
канада, сша, в мире

Канада стала самой популярной страной для работы

00:17 04.03.2021 (обновлено: 10:49 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверьянов / Перейти в фотобанкВид со стороны Олимпийской деревни города Ванкувера
Вид со стороны Олимпийской деревни города Ванкувера - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверьянов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Канада в прошлом году стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США, соискателей стали больше привлекать страны, которые успешнее справляются с коронавирусом, говорится в совместном исследовании BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование показало, что из 209 тысяч участников из 190 стран около 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. Это меньше показателей 2014 и 2018 годов – 64% и 57% соответственно. Респонденты из почти всех стран — участниц опроса продемонстрировали меньшую готовность эмигрировать ради работы.

"Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов, потеснив США. Согласно данным нового исследования, пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей. В целом их заинтересованность в переезде ради работы уменьшилась, и их начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу", — отмечают авторы.

Десятка лучших

Также в топ-10 стран, привлекательных, по мнению респондентов для переезда, вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.
"Почти во всех странах, которым удалось переместиться выше в первой десятке самых популярных мест работы, оказалось сравнительно небольшое число заражений коронавирусом. К ним относятся Канада, Австралия и Япония. Помимо этого, две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, которые получили похвалу мирового сообщества за успехи в области здравоохранения, — Сингапур и Новая Зеландия — стали новичками рейтинга", — показало исследование.
Обеспокоенность по поводу борьбы с коронавирусом в Европе вызвала снижение популярности многих направлений эмиграции ради работы. Так, и Германия, и Франция опустились на две строчки в рейтинге. Италия и Испания выпали из первой десятки.
"Аналогично, отношение респондентов к самым известным городам как к месту работы зависит от успехов в борьбе с коронавирусом в странах, где они расположены. Сейчас Нью-Йорк, Барселона, Рим и Мадрид намного меньше привлекают участников опроса, чем в 2018 году. И напротив, популярность Токио, Сингапура, Дубая и Абу-Даби увеличилась благодаря тому, что эти страны относительно мало пострадали от пандемии", — также отметили авторы.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
00:14
Россияне рассказали, готовы ли они переехать в другую страну ради работы

Мобильность онлайн

По словам старшего партнера BCG Райнера Штрака, ограничительная политика в области трудовой иммиграции уже ослабила тенденцию к мобильности. "Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации. А с развитием удаленного формата многие ощутили, что смогут развивать карьеру виртуально, без необходимости переезжать", — комментирует он.
В то время как все меньше респондентов готовы эмигрировать в другую страну, они с энтузиазмом относятся к работе на зарубежную компанию, оставаясь на родине. Так, более половины (57%) участников опроса заявили о предпочтениях удаленной занятости в иностранной компании и среди этих респондентов США снова вышли на первое место, оттеснив Канаду.
"В целом специалисты из индустрии ИТ и цифровых технологий особенно открыты для виртуального найма: 71% респондентов с опытом работы в цифровой сфере или аналитике заявили, что готовы работать в компании, у которой нет физического присутствия в их стране. Аналогичный показатель в индустрии ИТ и технологий составил 67%. Участники опроса с высшим образованием — от магистра и выше — также оказались готовы к такой модели работы (около 62%)", — отметили эксперты.
Пожилая женщина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 14:45
В России предложили отпускать некоторых граждан пораньше с работы
 
КанадаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
13:42В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
Лента новостейМолния