Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта

"Потому что это тоже отчасти то, что мы сегодня обсуждали, это дает возможность проявить всем мужчинам себя с лучшей стороны. Хочу вас поздравить и пожелать вам всего доброго", - сказал глава государства и подарил участницам встречи цветы.