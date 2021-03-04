Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта
16:44 04.03.2021 (обновлено: 17:52 04.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил женщин с приближающимся Международным женским днем.
"Хочу всех присутствующих здесь девушек, женщин, и, обращаясь к нашей сегодняшней аудитории, всех женщин, девушек и девочек, которые принимают участие в нашей сегодняшней работе, да, собственно говоря, всех наших женщин поздравить с приближающимся женским праздником", - сказал Путин в заключение встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Он отметил, что мужчины присоединяются к празднованию 8 Марта с большим удовольствием.
"Потому что это тоже отчасти то, что мы сегодня обсуждали, это дает возможность проявить всем мужчинам себя с лучшей стороны. Хочу вас поздравить и пожелать вам всего доброго", - сказал глава государства и подарил участницам встречи цветы.