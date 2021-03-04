https://ria.ru/20210304/putin-1599936248.html

Путин рассказал, как в студенчестве был волонтером в больнице

Путин рассказал, как в студенчестве был волонтером в больнице

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что, когда был студентом и у них в вузе заболел преподаватель по логике, то он вместе с другими студентами в качестве... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:47

2021-03-04T15:47

2021-03-04T16:57

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599951562_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c46f93ec8593d8a2757fb59a38998d4a.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что, когда был студентом и у них в вузе заболел преподаватель по логике, то он вместе с другими студентами в качестве волонтера дежурил в больнице.В ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президенту рассказали о волонтере Филиппе Гулине, который три недели провел в больнице практически не отходя от ребенка, нуждающегося в помощи. Путин отметил, что это тоже заслуживающее внимания и уважения поведение.

https://ria.ru/20210304/anureva-1599927019.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Дежурил в больнице" – Путин о своем волонтерском опыте Президент России Владимир Путин рассказал, как в студенческие годы дежурил в больнице у преподавателя логики, фактически был волонтером. 2021-03-04T15:47 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество