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Путин рассказал, как в студенчестве был волонтером в больнице
Путин рассказал, как в студенчестве был волонтером в больнице
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что, когда был студентом и у них в вузе заболел преподаватель по логике, то он вместе с другими студентами в качестве... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:47
2021-03-04T16:57
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что, когда был студентом и у них в вузе заболел преподаватель по логике, то он вместе с другими студентами в качестве волонтера дежурил в больнице.В ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президенту рассказали о волонтере Филиппе Гулине, который три недели провел в больнице практически не отходя от ребенка, нуждающегося в помощи. Путин отметил, что это тоже заслуживающее внимания и уважения поведение.
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"Дежурил в больнице" – Путин о своем волонтерском опыте
Президент России Владимир Путин рассказал, как в студенческие годы дежурил в больнице у преподавателя логики, фактически был волонтером.
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владимир путин, общество

Путин рассказал, как в студенчестве был волонтером в больнице

15:47 04.03.2021 (обновлено: 16:57 04.03.2021)
 
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что, когда был студентом и у них в вузе заболел преподаватель по логике, то он вместе с другими студентами в качестве волонтера дежурил в больнице.
В ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президенту рассказали о волонтере Филиппе Гулине, который три недели провел в больнице практически не отходя от ребенка, нуждающегося в помощи. Путин отметил, что это тоже заслуживающее внимания и уважения поведение.

"Я, когда учился в университете в Ленинграде... у нас заболел преподаватель, который преподавал нам логику, Поняцкий была его фамилия. И мы дежурили у него по ночам с друзьями моими, со студентами. Даже ночь провести в больнице - это тоже такая нагрузка и психологическая, и как угодно другая, но три недели - это молодец молодой человек, спасибо ему большое передайте", - рассказал президент.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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