https://ria.ru/20210304/putin-1599896187.html

В Кремле объяснили, кого Путин обвинил в "хорьковых" интересах

В Кремле объяснили, кого Путин обвинил в "хорьковых" интересах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, кого Владимир Путин обвинил в преследовании "хорьковых" целей. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:49

2021-03-04T12:49

2021-03-04T13:36

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, кого Владимир Путин обвинил в преследовании "хорьковых" целей."Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть, говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью", — сказал Песков журналистам.Накануне глава государства на коллегии МВД призвал ведомства мониторить онлайн-пространство, чтобы выявлять тех, кто пытается вовлечь несовершеннолетних в незаконную деятельность. Он также отметил, что интернет часто используют для распространения детской порнографии, проституции, доведения несовершеннолетних до самоубийств.Ранее в соцсетях появились сообщения, в которых затрагивалась тема суицида. В частности, пресс-служба московского департамента образования и науки оповестила родителей в чатах о появлении призывов к самоубийству в приложении TikTok. Информацию подтвердил Роскомнадзор. Ведомство уже ограничило доступ к 451 противоправному материалу.Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросила провести расследование и найти причастных к распространению контента.Закон о защите от склонения к самоубийству действует в России с 2017 года.

https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596908834.html

https://ria.ru/20210211/shkolnitsy-1596975965.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дмитрий песков, владимир путин, общество