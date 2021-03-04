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В Кремле объяснили, кого Путин обвинил в "хорьковых" интересах
В Кремле объяснили, кого Путин обвинил в "хорьковых" интересах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, кого Владимир Путин обвинил в преследовании "хорьковых" целей. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:49
2021-03-04T13:36
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, кого Владимир Путин обвинил в преследовании "хорьковых" целей."Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть, говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью", — сказал Песков журналистам.Накануне глава государства на коллегии МВД призвал ведомства мониторить онлайн-пространство, чтобы выявлять тех, кто пытается вовлечь несовершеннолетних в незаконную деятельность. Он также отметил, что интернет часто используют для распространения детской порнографии, проституции, доведения несовершеннолетних до самоубийств.Ранее в соцсетях появились сообщения, в которых затрагивалась тема суицида. В частности, пресс-служба московского департамента образования и науки оповестила родителей в чатах о появлении призывов к самоубийству в приложении TikTok. Информацию подтвердил Роскомнадзор. Ведомство уже ограничило доступ к 451 противоправному материалу.Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросила провести расследование и найти причастных к распространению контента.Закон о защите от склонения к самоубийству действует в России с 2017 года.
https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596908834.html
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дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле объяснили, кого Путин обвинил в "хорьковых" интересах

12:49 04.03.2021 (обновлено: 13:36 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, кого Владимир Путин обвинил в преследовании "хорьковых" целей.
"Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть, говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью", — сказал Песков журналистам.
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Накануне глава государства на коллегии МВД призвал ведомства мониторить онлайн-пространство, чтобы выявлять тех, кто пытается вовлечь несовершеннолетних в незаконную деятельность. Он также отметил, что интернет часто используют для распространения детской порнографии, проституции, доведения несовершеннолетних до самоубийств.
Ранее в соцсетях появились сообщения, в которых затрагивалась тема суицида. В частности, пресс-служба московского департамента образования и науки оповестила родителей в чатах о появлении призывов к самоубийству в приложении TikTok. Информацию подтвердил Роскомнадзор. Ведомство уже ограничило доступ к 451 противоправному материалу.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросила провести расследование и найти причастных к распространению контента.
Закон о защите от склонения к самоубийству действует в России с 2017 года.
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