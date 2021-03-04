https://ria.ru/20210304/proekt-1599967167.html

Любимов: нацпроект поможет Рязанской области стать цифровым регионом

Любимов: нацпроект поможет Рязанской области стать цифровым регионом

Национальный проект "Цифровая экономика" поможет Рязанской области стать развитым в цифровом отношении регионом, заявил губернатор Николай Любимов на совещании, РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:51

2021-03-04T17:51

2021-03-04T17:51

рязанская область

николай любимов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Национальный проект "Цифровая экономика" поможет Рязанской области стать развитым в цифровом отношении регионом, заявил губернатор Николай Любимов на совещании, посвященном вопросам реализации национальных проектов.На совещании речь шла о реализации нацпроекта "Цифровая экономика" в регионе."Тема наиважнейшая и затрагивает многие отрасли экономики и социальной сферы. Цифровая трансформация, которую мы уже не первый год активно проводим в области, реализуется в комплексе с этой масштабной работой", - сказал Любимов.Губернатор отметил, что президентом определены четкие цели. В области в ближайшие несколько лет необходимо будет существенно (до 95%) увеличить долю социально значимых услуг, доступных в электронном виде. До 97% должен быть обеспечен рост доли домохозяйств, где есть возможность широкополосного доступа к интернету. Необходимо вести ускоренную цифровизацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы."Мы собираемся стать развитым в цифровом отношении регионом, национальный проект поможет нам достичь этой цели. Цифровизация принципиально улучшит систему регионального и муниципального управления, сделает максимально простым общение общества и власти. Современные цифровые технологии будут способствовать привлечению инвесторов, развитию производств, IТ-бизнеса и, как следствие, качества жизни граждан", – сказал Любимов.На сегодняшний день жители Рязанской области могут получить в электроном виде 96 региональных и муниципальных услуг. Область вошла в число пяти пилотных субъектов РФ по созданию центра управления регионом, который осуществляет мониторинг и контроль рассмотрения поступающих обращений граждан. В центре управления регионом создана так называемая "Тепловая карта", которая позволяет отображать и анализировать динамику поступающих обращений жителей, в том числе из платформы "Единое окно цифровой обратной связи". В 2021 году центры управления регионом планируется создать в муниципальных образованиях.В области ведется работа по подключению социально значимых объектов к сети интернет. Всего до конца 2021 года будет подключено 998 объектов – это образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, отделы Росгвардии, пожарные части, сельские администрации. В населенных пунктах будут устанавливаться узлы связи для последующего предоставления услуг связи населению и организациям.Николай Любимов отметил, что министерству цифрового развития региона совместно с минсельхозом области и провайдером необходимо проработать и решить вопрос обеспечения доступа к интернету предприятий АПК."Это позволит аграриям использовать все возможности современной техники при полевых работах. Сейчас есть сельхозугодия, где это проблематично сделать из-за отсутствия подключения к интернету. С такой проблемой наши аграрии обращались уже не раз, ее надо решить. Это реально поможет им и улучшит результаты работы", - сказал губернатор.Глава региона обратил особое внимание на важность обеспечения Рязанской области, в первую очередь IT-сферы, квалифицированными специалистами. В этом отношении, как было отмечено на совещании, регион перевыполняет плановые показатели.

https://ria.ru/20210225/mediki-1598983478.html

https://ria.ru/20210224/aktivisty-1598833598.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рязанская область, общество