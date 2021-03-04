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Президент Эстонии призвала принять Россию "такой, какая она есть"

Президент Эстонии призвала принять Россию "такой, какая она есть"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LTV призвала страны Балтии не избегать диалога с Россией. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:25

2021-03-04T12:25

2021-03-04T13:05

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LTV призвала страны Балтии не избегать диалога с Россией.По мнению Кальюлайд, Запад должен принять Россию "такой, какая она есть", — это даст возможность больше ее понимать. Как пример сотрудничества России и ЕС президент Эстонии назвала совместные проверки границ, решение экологических проблем, обмен студентами.Ранее министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония могла бы сделать первый шаг и заявить о готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор. Кальюлайд поддержала эту позицию.Между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы. В 2005 году страны подписали пограничный договор, но при ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу со ссылкой на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года (по нему к Эстонии отходила часть Ленинградской и Псковской областей). Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала свою подпись.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/estoniya-1598916917.html

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керсти кальюлайд, балтия, ltv, эстония, в мире