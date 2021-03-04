Президент Эстонии призвала принять Россию "такой, какая она есть"
12:25 04.03.2021 (обновлено: 13:05 04.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LTV призвала страны Балтии не избегать диалога с Россией.
"Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я — за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами", — сказала она.
По мнению Кальюлайд, Запад должен принять Россию "такой, какая она есть", — это даст возможность больше ее понимать. Как пример сотрудничества России и ЕС президент Эстонии назвала совместные проверки границ, решение экологических проблем, обмен студентами.
Ранее министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония могла бы сделать первый шаг и заявить о готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор. Кальюлайд поддержала эту позицию.
Между Россией и Эстонией нет юридически оформленной границы. В 2005 году страны подписали пограничный договор, но при ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу со ссылкой на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года (по нему к Эстонии отходила часть Ленинградской и Псковской областей). Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала свою подпись.