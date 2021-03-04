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В Южной Корее еще три человека умерли после прививки AstraZeneca
В Южной Корее еще три человека умерли после прививки AstraZeneca
Южная Корея расследует уже пять случаев смерти у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, у всех были сопутствующие заболевания, сообщило корейское... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:30
2021-03-04T11:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
astrazeneca
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южная Корея расследует уже пять случаев смерти у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, у всех были сопутствующие заболевания, сообщило корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Среди трех новых случаев смерти двум пациентам было более 50 лет. Оба мужчины были пациентами в больницах по уходу за пожилыми людьми. Один скончался через 41 час после прививки, другой через 15 часов. Еще один случай смерти произошел с девушкой 20-30 лет, которая была пациентом в учреждении по уходу за инвалидами с серьезными заболеваниями. Она скончалась через 15 часов после прививки.Ранее сообщалось, что первый случай смерти после прививки AstraZeneca произошел с пациентом больницы по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. Человек 50 с лишним лет получил прививку 26 февраля и скончался в среду утром. У него были проблемы с сердцем, диабет и история инсульта. Еще один пациент в возрасте 63 лет в больнице по уходу за пожилыми скончался в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо утром в среду через четыре дня после прививки. У него было цереброваскулярное заболевание, после прививки проявлялись побочные эффекты в виде жара и панталгии, развилась пневмония и сепсис.Власти расследуют все пять случаев на предмет связи кончины пациентов с фактом прививки вакциной AstraZeneca. Вакцинация препаратом AstraZeneca началась в стране 26 февраля, привиты уже 151 679 человек, зарегистрировано 711 случаев побочных эффектов, из которых семь случаев анафилактического шока. Первую партию вакцины Pfizer начали ставить медработникам, работающим с больными COVID-19, с 27 февраля, ею привили уже 2742 человек, зарегистрировано семь случаев побочных эффектов.
https://ria.ru/20210303/vaktsiny-1599838327.html
кенгидо
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коронавирус covid-19, кенгидо, astrazeneca , южная корея, в мире

В Южной Корее еще три человека умерли после прививки AstraZeneca

11:30 04.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южная Корея расследует уже пять случаев смерти у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, у всех были сопутствующие заболевания, сообщило корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Среди трех новых случаев смерти двум пациентам было более 50 лет. Оба мужчины были пациентами в больницах по уходу за пожилыми людьми. Один скончался через 41 час после прививки, другой через 15 часов. Еще один случай смерти произошел с девушкой 20-30 лет, которая была пациентом в учреждении по уходу за инвалидами с серьезными заболеваниями. Она скончалась через 15 часов после прививки.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Ранее сообщалось, что первый случай смерти после прививки AstraZeneca произошел с пациентом больницы по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. Человек 50 с лишним лет получил прививку 26 февраля и скончался в среду утром. У него были проблемы с сердцем, диабет и история инсульта. Еще один пациент в возрасте 63 лет в больнице по уходу за пожилыми скончался в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо утром в среду через четыре дня после прививки. У него было цереброваскулярное заболевание, после прививки проявлялись побочные эффекты в виде жара и панталгии, развилась пневмония и сепсис.
Власти расследуют все пять случаев на предмет связи кончины пациентов с фактом прививки вакциной AstraZeneca. Вакцинация препаратом AstraZeneca началась в стране 26 февраля, привиты уже 151 679 человек, зарегистрировано 711 случаев побочных эффектов, из которых семь случаев анафилактического шока. Первую партию вакцины Pfizer начали ставить медработникам, работающим с больными COVID-19, с 27 февраля, ею привили уже 2742 человек, зарегистрировано семь случаев побочных эффектов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоAstraZenecaЮжная КореяВ мире
 
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