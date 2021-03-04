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https://ria.ru/20210304/privivka-1599860995.html
Многие госслужащие Мадрида не вышли на работу из-за последствий прививки
Многие госслужащие Мадрида не вышли на работу из-за последствий прививки
Массовая вакцинация учителей, пожарных, полицейских, сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, начавшаяся в Мадриде, обернулась тем, что многие не могут... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:20
2021-03-04T09:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
мадрид (город)
испания
в мире
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МАДРИД, 4 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Массовая вакцинация учителей, пожарных, полицейских, сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, начавшаяся в Мадриде, обернулась тем, что многие не могут выйти на работу из-за побочных эффектов и плохого самочувствия. Корреспондент РИА Новости поговорила с представителями властей и профсоюзов, чтобы понять масштаб негативных последствий этого этапа вакцинации для города.Чем моложе-тем тяжелееПо данным профсоюзов, из-за негативной реакции на вакцину AstraZeneca не вышел на работу на следующий день каждый третий учитель. "Я не могу назвать точных цифр, но согласно тем данным, которые мы собрали, как минимум у каждого третьего была реакция на вакцину, из-за которой он вынужден был остаться дома, – высокая температура (выше 38), мышечные боли, плохое самочувствие. В некоторых учебных заведениях - более половины. Причем чем моложе – тем тяжелее реакция. Я знаю случаи, когда люди вообще никогда не болели, а после прививки плохо себя почувствовали. Некоторые вышли на работу, но ушли с середины уроков", - рассказала РИА Новости генеральный секретарь по вопросам образования профсоюза "Рабочие комиссии" (CCOO) Мадрида Исабель Гальвин.Власти все опровергаютВласти автономного сообщества Мадрид (включает столицу и области), которые начали массовую вакцинацию преподавателей, полицейских, пожарных, сотрудников Гражданской защиты на прошлой неделе вакциной AstraZeneca (минздрав Испании запретил ее применять людям старше 55 лет), заявляют, что эти данные явно преувеличены. Всего в регионе в государственных и полугосударственных школах работают 91 200 человек, по последним данным, прививки сделаны 25 тысячам, сообщили РИА Новости в совете по образованию сообщества Мадрид.Данных о том, сколько из вакцинированных не вышли на работу, в совете нет. "В любом случае речь идет об отдельных случаях, например, в понедельник 50 человек, во вторник и среду к нам не поступали данные о проблемах. Неправда, что вакцинация привела к проблемам, только к небольшим инцидентам, которые предполагались, поскольку вакцина AstraZeneca после первой дозы может спровоцировать некоторые побочные эффекты, такие как температура или мышечная боль", - заявили в совете образования регионального правительства.Тереса, работающая преподавателем литературы в одной из мадридских школ, рассказала, что ее и коллег неожиданно вызвали делать прививку в прошлый четверг, в результате она пролежала с температурой и мышечными болями до воскресенья, в понедельник вышла на работу. Всего в учебном заведении, где она работает, многие учителя сообщают руководству, что чувствуют себя плохо, однако, завуч "уверена, что в большинстве случаев это неправда и они обманывают".Профсоюзы требуют от властей проводить вакцинацию поочередно, а не делать прививки одновременно всем преподавателям одного учебного заведения. "Нет плана вакцинации, не известно, когда будут вакцинировать преподавателей старше 55 лет или с хроническими заболеваниями, из групп риска. Нет гарантий, что будут прививать тех, с кем контракты будут заключаться позже, или тех, кто сейчас находится на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, не вакцинируют людей, которые работают в школах по контрактам, – в столовых, транспорте, на уборке. А ведь чтобы гарантировать иммунитет, необходимо вакцинировать всех", - говорит Исабель Гальвин.10-15% полицейских не могут работатьАналогичная ситуация сложилась и среди других госслужащих. "В день вакцинируют 250-300 сотрудников местной полиции, пожарных и сотрудников Гражданской защиты. Из тех, кому уже сделали прививку, плохо себя почувствовали 10-15%", - рассказал представитель по связям с общественностью Федерации службы обществу "Рабочих комиссий" (FSC-CCOO) Мадрида Сесар Перес. При этом он знает только приблизительные данные о местной полиции, аналогичная ситуация, уверен он, в Национальной полиции.Пока же службы здравоохранения рекомендовали тем, кому предстоит вакцинироваться, пить парацетамол до прививки и каждые шесть часов – в случае последствий - после. А также не делать повторную прививку тем, кто уже переболел коронавирусом.
https://ria.ru/20210303/astrazeneca-1599701541.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/vaktsiny-1599657118.html
https://ria.ru/20210302/zelenskiy-1599600704.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , мадрид (город), испания, в мире

Многие госслужащие Мадрида не вышли на работу из-за последствий прививки

09:20 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МАДРИД, 4 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Массовая вакцинация учителей, пожарных, полицейских, сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, начавшаяся в Мадриде, обернулась тем, что многие не могут выйти на работу из-за побочных эффектов и плохого самочувствия. Корреспондент РИА Новости поговорила с представителями властей и профсоюзов, чтобы понять масштаб негативных последствий этого этапа вакцинации для города.

Чем моложе-тем тяжелее

Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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По данным профсоюзов, из-за негативной реакции на вакцину AstraZeneca не вышел на работу на следующий день каждый третий учитель. "Я не могу назвать точных цифр, но согласно тем данным, которые мы собрали, как минимум у каждого третьего была реакция на вакцину, из-за которой он вынужден был остаться дома, – высокая температура (выше 38), мышечные боли, плохое самочувствие. В некоторых учебных заведениях - более половины. Причем чем моложе – тем тяжелее реакция. Я знаю случаи, когда люди вообще никогда не болели, а после прививки плохо себя почувствовали. Некоторые вышли на работу, но ушли с середины уроков", - рассказала РИА Новости генеральный секретарь по вопросам образования профсоюза "Рабочие комиссии" (CCOO) Мадрида Исабель Гальвин.

Власти все опровергают

Власти автономного сообщества Мадрид (включает столицу и области), которые начали массовую вакцинацию преподавателей, полицейских, пожарных, сотрудников Гражданской защиты на прошлой неделе вакциной AstraZeneca (минздрав Испании запретил ее применять людям старше 55 лет), заявляют, что эти данные явно преувеличены. Всего в регионе в государственных и полугосударственных школах работают 91 200 человек, по последним данным, прививки сделаны 25 тысячам, сообщили РИА Новости в совете по образованию сообщества Мадрид.
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Данных о том, сколько из вакцинированных не вышли на работу, в совете нет. "В любом случае речь идет об отдельных случаях, например, в понедельник 50 человек, во вторник и среду к нам не поступали данные о проблемах. Неправда, что вакцинация привела к проблемам, только к небольшим инцидентам, которые предполагались, поскольку вакцина AstraZeneca после первой дозы может спровоцировать некоторые побочные эффекты, такие как температура или мышечная боль", - заявили в совете образования регионального правительства.
Тереса, работающая преподавателем литературы в одной из мадридских школ, рассказала, что ее и коллег неожиданно вызвали делать прививку в прошлый четверг, в результате она пролежала с температурой и мышечными болями до воскресенья, в понедельник вышла на работу. Всего в учебном заведении, где она работает, многие учителя сообщают руководству, что чувствуют себя плохо, однако, завуч "уверена, что в большинстве случаев это неправда и они обманывают".
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Профсоюзы требуют от властей проводить вакцинацию поочередно, а не делать прививки одновременно всем преподавателям одного учебного заведения. "Нет плана вакцинации, не известно, когда будут вакцинировать преподавателей старше 55 лет или с хроническими заболеваниями, из групп риска. Нет гарантий, что будут прививать тех, с кем контракты будут заключаться позже, или тех, кто сейчас находится на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, не вакцинируют людей, которые работают в школах по контрактам, – в столовых, транспорте, на уборке. А ведь чтобы гарантировать иммунитет, необходимо вакцинировать всех", - говорит Исабель Гальвин.

10-15% полицейских не могут работать

Аналогичная ситуация сложилась и среди других госслужащих. "В день вакцинируют 250-300 сотрудников местной полиции, пожарных и сотрудников Гражданской защиты. Из тех, кому уже сделали прививку, плохо себя почувствовали 10-15%", - рассказал представитель по связям с общественностью Федерации службы обществу "Рабочих комиссий" (FSC-CCOO) Мадрида Сесар Перес. При этом он знает только приблизительные данные о местной полиции, аналогичная ситуация, уверен он, в Национальной полиции.
Пока же службы здравоохранения рекомендовали тем, кому предстоит вакцинироваться, пить парацетамол до прививки и каждые шесть часов – в случае последствий - после. А также не делать повторную прививку тем, кто уже переболел коронавирусом.
 
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