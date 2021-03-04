https://ria.ru/20210304/prigozhin-1599858665.html

Кадыров попросил у ФБР 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

Кадыров попросил у ФБР 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:00

2021-03-04T09:00

2021-03-04T11:33

евгений пригожин

рамзан кадыров

грозный

сша

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.Ранее ФБР вновь разместило в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными."Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут", — отметил он.Кадыров подчеркнул, что сразу после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина."В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю", — добавил глава Чечни.На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что тоже попросила обещанное ФБР вознаграждение.

https://ria.ru/20210302/prigozhin-1599596038.html

грозный

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евгений пригожин, рамзан кадыров, грозный, сша, в мире