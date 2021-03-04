https://ria.ru/20210304/prigozhin-1599858665.html
Кадыров попросил у ФБР 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
Кадыров попросил у ФБР 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:00
2021-03-04T09:00
2021-03-04T11:33
евгений пригожин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.Ранее ФБР вновь разместило в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными."Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут", — отметил он.Кадыров подчеркнул, что сразу после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина."В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю", — добавил глава Чечни.На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что тоже попросила обещанное ФБР вознаграждение.
https://ria.ru/20210302/prigozhin-1599596038.html
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евгений пригожин, рамзан кадыров, грозный, сша, в мире
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
рассказал, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин
находится в Грозном
, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.
Ранее ФБР
вновь разместило в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин.
"Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными.
"Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза
и США
. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут", — отметил он.
Кадыров подчеркнул, что сразу после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина.
"В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю", — добавил глава Чечни.
На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания "Конкорд", принадлежащая Пригожину, за что тоже попросила обещанное ФБР вознаграждение.