В Uniper рассказали о сроках достройки "Северного потока — 2"
12:37 04.03.2021 (обновлено: 12:57 04.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Технических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" нет, заявил глава немецкой Uniper Андреас Ширенбек в ходе ежегодной онлайн-конференции.
"Мы - финансовый инвестор проекта, сам трубопровод мы непосредственно не прокладываем, но очень внимательно следим за его завершением. Мы уверены, что российская сторона завершит строительство трубопровода как и было заявлено. Не вижу никаких технических рисков", - сказал он, отвечая на вопрос о статусе проекта "Северный поток 2".
Ширенбек также отметил, что компания внимательно следит за текущими переговорами между ЕС и США, и он достаточно оптимистично настроен относительно решения, которое будет принято по проекту. "Мы верим в то, что рациональный подход возобладает, нам нужен "Северный поток 2" для обеспечения бесперебойных поставок газа в Европу. Это коммерческий проект, он закончен уже на 98%, и мы надеемся, что он будет завершен", - указал он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"