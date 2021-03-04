https://ria.ru/20210304/potok-1599893418.html

В Uniper рассказали о сроках достройки "Северного потока — 2"

В Uniper рассказали о сроках достройки "Северного потока — 2"

Технических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" нет, заявил глава немецкой Uniper Андреас Ширенбек в ходе ежегодной... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:37

2021-03-04T12:37

2021-03-04T12:57

россия

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

германия

европа

природный газ

экономика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Технических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" нет, заявил глава немецкой Uniper Андреас Ширенбек в ходе ежегодной онлайн-конференции.Ширенбек также отметил, что компания внимательно следит за текущими переговорами между ЕС и США, и он достаточно оптимистично настроен относительно решения, которое будет принято по проекту. "Мы верим в то, что рациональный подход возобладает, нам нужен "Северный поток 2" для обеспечения бесперебойных поставок газа в Европу. Это коммерческий проект, он закончен уже на 98%, и мы надеемся, что он будет завершен", - указал он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

россия

балтийское море

германия

европа

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россия, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, европа, природный газ, экономика