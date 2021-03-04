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Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках
Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках
Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:39
2021-03-04T20:39
2021-03-04T21:38
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вакцина "спутник v"
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альберто фернандес
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аргентина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар — РИА Новости. Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках.Фотографию получения прививки политик выложил у себя в Twitter.Вакцинация "Спутником V" началась в Аргентине в конце декабря. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре. Москва и Буэнос-Айрес также подписали меморандум о взаимопонимании по началу производства вакцины в латиноамериканской стране.
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