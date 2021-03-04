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Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках

Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках

Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T20:39

2021-03-04T20:39

2021-03-04T21:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

альберто фернандес

коронавирусы

аргентина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар — РИА Новости. Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках.Фотографию получения прививки политик выложил у себя в Twitter.Вакцинация "Спутником V" началась в Аргентине в конце декабря. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре. Москва и Буэнос-Айрес также подписали меморандум о взаимопонимании по началу производства вакцины в латиноамериканской стране.

аргентина

буэнос-айрес (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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