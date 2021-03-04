Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/portret-1599996452.html
Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках
Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках
Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:39
2021-03-04T21:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
альберто фернандес
коронавирусы
аргентина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599995965_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_58ea25b612329afce99eef091b3c1804.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар — РИА Новости. Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках.Фотографию получения прививки политик выложил у себя в Twitter.Вакцинация "Спутником V" началась в Аргентине в конце декабря. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре. Москва и Буэнос-Айрес также подписали меморандум о взаимопонимании по началу производства вакцины в латиноамериканской стране.
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599995965_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_b9bee9cd477c4b7de7fa5157ed97dad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, аргентина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, буэнос-айрес (город), в мире

Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках

20:39 04.03.2021 (обновлено: 21:38 04.03.2021)
 
© Фото : Municipio de Roque PérezМэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос "Чинчу" Гаспарини прививался от коронавируса с портретом Путина в руках
Мэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос Чинчу Гаспарини прививался от коронавируса с портретом Путина в руках - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Municipio de Roque Pérez
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар — РИА Новости. Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках.
Фотографию получения прививки политик выложил у себя в Twitter.
"Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", — написал Гаспарини.
Вакцинация "Спутником V" началась в Аргентине в конце декабря. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре. Москва и Буэнос-Айрес также подписали меморандум о взаимопонимании по началу производства вакцины в латиноамериканской стране.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесКоронавирусыАргентинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинБуэнос-Айрес (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния