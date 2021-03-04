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Путин рассказал, почему помощь ветеранам в пандемию особенно важна
Путин рассказал, почему помощь ветеранам в пандемию особенно важна
Оказание помощи ветеранам в период пандемии коронавируса имеет особое значение, так как именно люди старшего поколения находятся в группе риска, заявил... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:03
2021-03-04T15:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оказание помощи ветеранам в период пандемии коронавируса имеет особое значение, так как именно люди старшего поколения находятся в группе риска, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг он встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". На связь с президентом вышли руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" в Севастополе Александра Никулина и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник. Они рассказали президенту о помощи волонтеров ветеранам в городе во время пандемии и поблагодарили за решение приравнять к ветеранам жителей осажденного Севастополя."То, как крымчане, севастопольцы героически вели себя и защищали родную землю во время Великой Отечественной войны - это одна из ярчайших страниц в истории нашего государства. Поэтому это само собой разумеющееся решение по всем параметрам", - ответил президент.Путин также поблагодарил волонтеров за работу по поддержке ветеранов в период COVID.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество

Путин рассказал, почему помощь ветеранам в пандемию особенно важна

15:03 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оказание помощи ветеранам в период пандемии коронавируса имеет особое значение, так как именно люди старшего поколения находятся в группе риска, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг он встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". На связь с президентом вышли руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" в Севастополе Александра Никулина и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник. Они рассказали президенту о помощи волонтеров ветеранам в городе во время пандемии и поблагодарили за решение приравнять к ветеранам жителей осажденного Севастополя.
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"То, как крымчане, севастопольцы героически вели себя и защищали родную землю во время Великой Отечественной войны - это одна из ярчайших страниц в истории нашего государства. Поэтому это само собой разумеющееся решение по всем параметрам", - ответил президент.
Путин также поблагодарил волонтеров за работу по поддержке ветеранов в период COVID.
"Люди старшего поколения находятся в группе риска, это мы хорошо знаем, поэтому, конечно, оказание помощи ветеранам в этот момент, в этот период времени приобретает особое значение. Вам большое спасибо", - заключил глава государства.
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