Путин рассказал, почему помощь ветеранам в пандемию особенно важна
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оказание помощи ветеранам в период пандемии коронавируса имеет особое значение, так как именно люди старшего поколения находятся в группе риска, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг он встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". На связь с президентом вышли руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" в Севастополе Александра Никулина и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник. Они рассказали президенту о помощи волонтеров ветеранам в городе во время пандемии и поблагодарили за решение приравнять к ветеранам жителей осажденного Севастополя.
"То, как крымчане, севастопольцы героически вели себя и защищали родную землю во время Великой Отечественной войны - это одна из ярчайших страниц в истории нашего государства. Поэтому это само собой разумеющееся решение по всем параметрам", - ответил президент.
Путин также поблагодарил волонтеров за работу по поддержке ветеранов в период COVID.
"Люди старшего поколения находятся в группе риска, это мы хорошо знаем, поэтому, конечно, оказание помощи ветеранам в этот момент, в этот период времени приобретает особое значение. Вам большое спасибо", - заключил глава государства.