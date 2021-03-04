https://ria.ru/20210304/pomosch-1599925473.html

Путин рассказал, почему помощь ветеранам в пандемию особенно важна

Путин рассказал, почему помощь ветеранам в пандемию особенно важна

Оказание помощи ветеранам в период пандемии коронавируса имеет особое значение, так как именно люди старшего поколения находятся в группе риска, заявил... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:03

2021-03-04T15:03

2021-03-04T15:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оказание помощи ветеранам в период пандемии коронавируса имеет особое значение, так как именно люди старшего поколения находятся в группе риска, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг он встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". На связь с президентом вышли руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" в Севастополе Александра Никулина и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник. Они рассказали президенту о помощи волонтеров ветеранам в городе во время пандемии и поблагодарили за решение приравнять к ветеранам жителей осажденного Севастополя."То, как крымчане, севастопольцы героически вели себя и защищали родную землю во время Великой Отечественной войны - это одна из ярчайших страниц в истории нашего государства. Поэтому это само собой разумеющееся решение по всем параметрам", - ответил президент.Путин также поблагодарил волонтеров за работу по поддержке ветеранов в период COVID.

https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599922946.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество