https://ria.ru/20210304/polsha-1599818946.html
Операция "Диверсификация": поляки опять захотели российскую нефть
Операция "Диверсификация": поляки опять захотели российскую нефть
В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:00
2021-03-04T08:00
2021-03-04T09:32
нефтепровод "дружба"
pkn orlen
роснефть
польша
нефть
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему, возвращаться к топливу из России придется. О том, как стремление к диверсификации сработало против Польши, — в материале РИА Новости.Развернулись спиной"Роснефть" прекратила поставки двум крупнейшим польским нефтеперерабатывающим компаниям Orlen и Lotos (в 2020-м ее поглотила Orlen). Срок действия контрактов закончился, и поляки не стали их продлевать.В феврале 2013-го "Роснефть" подписала с Orlen прямой трехлетний договор о поставке по нефтепроводу "Дружба" около шести миллионов тонн нефти в год, сумма сделки — 15 миллиардов долларов. В декабре 2015-го соглашение продлили на три года, увеличив объемы до 25,2 миллиона тонн, а в 2019-м — на два года. В январе контракт закончился, нового не заключили — не сошлись в цене."Будучи соседом крупнейшего поставщика в Европе и одновременно находясь на транзитном маршруте, Польша импортировала практически все необходимое нашим НПЗ сырье по построенному в 1965 году трубопроводу, который некогда назывался "Дружба", — пишет издание.Поляки извлекли финансовую выгоду и обошли конкурентов. "Мы зарабатывали на географической близости, благодаря которой можно было свести к минимуму стоимость транспортировки, ведь трубопроводный способ поставок дешевле и надежнее", — подчеркивает "Мысль Польши".Ощутимая выгодаВ структуре польского нефтяного импорта треть приходится на российскую нефть. Последние тринадцать лет каждый баррель российского сырья обходился в среднем на полтора доллара дешевле нефти, которую закупал ЕС. При импорте в 180 миллионов баррелей (25 миллионов тонн) сумма выходит огромная: в год поляки экономили порядка 0,22 миллиарда евро.В апреле 2016-го тогдашний гендиректор Orlen Войцех Ясински заключил с Saudi Aramco долгосрочный контракт на 200 тысяч тонн нефти в месяц. Через два года увеличили до 300 тысяч. В 2020-м Orlen решила импортировать 800 тысяч тонн саудовской сырой нефти в течение шести месяцев — в соответствии с договором, подписанным с Saudi Aramco Products Trading Company ("дочки" саудовского гиганта). Поставщик взамен, по отдельному соглашению, обязался закупить мазут у Orlen Lietuva."Укрепление связей с партнерами в регионе Персидского залива — реальный вклад в повышение энергетической безопасности Польши", — заявил Даниэль Обайтек, нынешний глава Orlen.Стратегическая ошибкаНаблюдатели констатируют: руководство Orlen совершило стратегическую ошибку, не подписав новый долгосрочный контракт с "Роснефтью"."Видимо, они рассчитывали на снижение стоимости нефти до нуля на несколько лет вперед или что-то в этом роде. Однако, как мы видим, цены упорно стремятся вверх, и есть дальнейший потенциал для роста", — указывает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Аналитик видит несколько путей для Orlen. Первый — покупать нефть у глобальных трейдеров, например Trafigura или Glencore, или игроков поменьше. Однако там приличная наценка.К тому же саудиты не готовы предоставлять Польше дисконт. Весной и осенью прошлого года, когда из-за пандемии на рынке был переизбыток сырья, саудиты давали полякам хорошую скидку. Но время подарков прошло, более того — Эр-Рияд может задрать цены на волне укрепления спроса.Последний и наиболее разумный вариант для Варшавы — сесть за стол переговоров с Москвой. Политически это Польше совершенно невыгодно, но когда речь идет об экономике, о политике можно и забыть."Выгода здесь очевидна. Полякам нужно дешевое сырье, которое доставляют нефтепроводом, а не танкерами. Поэтому им придется заключить новый контракт", — полагает Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.Судя по всему, поляки все же исправят ошибку. Как сообщили в компании Orlen, переговоры с "Роснефтью" находятся "на завершающей стадии". В "Роснефти" на момент публикации материала на запрос не ответили.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sevpotok-1599751303.html
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нефтепровод "дружба", pkn orlen, роснефть, польша, нефть
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему, возвращаться к топливу из России придется. О том, как стремление к диверсификации сработало против Польши, — в материале РИА Новости.
Развернулись спиной
"Роснефть" прекратила поставки двум крупнейшим польским нефтеперерабатывающим компаниям Orlen и Lotos (в 2020-м ее поглотила Orlen). Срок действия контрактов закончился, и поляки не стали их продлевать.
В феврале 2013-го "Роснефть" подписала с Orlen прямой трехлетний договор о поставке по нефтепроводу "Дружба" около шести миллионов тонн нефти в год, сумма сделки — 15 миллиардов долларов. В декабре 2015-го соглашение продлили на три года, увеличив объемы до 25,2 миллиона тонн, а в 2019-м — на два года. В январе контракт закончился, нового не заключили — не сошлись в цене.
"Мы добились успеха, стратегического перелома в диверсификации поставок, то есть разворота Польши спиной к России", — рассуждает общественно-политический еженедельник Myslo Polska ("Мысль Польши").
"Будучи соседом крупнейшего поставщика в Европе и одновременно находясь на транзитном маршруте, Польша импортировала практически все необходимое нашим НПЗ сырье по построенному в 1965 году трубопроводу, который некогда назывался "Дружба", — пишет издание.
Поляки извлекли финансовую выгоду и обошли конкурентов. "Мы зарабатывали на географической близости, благодаря которой можно было свести к минимуму стоимость транспортировки, ведь трубопроводный способ поставок дешевле и надежнее", — подчеркивает "Мысль Польши".
Ощутимая выгода
В структуре польского нефтяного импорта треть приходится на российскую нефть. Последние тринадцать лет каждый баррель российского сырья обходился в среднем на полтора доллара дешевле нефти, которую закупал ЕС. При импорте в 180 миллионов баррелей (25 миллионов тонн) сумма выходит огромная: в год поляки экономили порядка 0,22 миллиарда евро.
В апреле 2016-го тогдашний гендиректор Orlen Войцех Ясински заключил с Saudi Aramco долгосрочный контракт на 200 тысяч тонн нефти в месяц. Через два года увеличили до 300 тысяч. В 2020-м Orlen решила импортировать 800 тысяч тонн саудовской сырой нефти в течение шести месяцев — в соответствии с договором, подписанным с Saudi Aramco Products Trading Company ("дочки" саудовского гиганта). Поставщик взамен, по отдельному соглашению, обязался закупить мазут у Orlen Lietuva.
"Укрепление связей с партнерами в регионе Персидского залива — реальный вклад в повышение энергетической безопасности Польши", — заявил Даниэль Обайтек, нынешний глава Orlen.
То есть, отмечает "Мысль Польши", Варшава упрямо следует собственной стратегической цели "освобождения от зависимости", тем самым отказываясь от ценовых преимуществ. Так, в 2006-м доля российской Urals в поставках на польские НПЗ составляла 95,5 процента, в 2016-м — 81,4, а в 2019-м — 66,6. Однако саудовское сырье намного дороже.
Стратегическая ошибка
Наблюдатели констатируют: руководство Orlen совершило стратегическую ошибку, не подписав новый долгосрочный контракт с "Роснефтью".
"Видимо, они рассчитывали на снижение стоимости нефти до нуля на несколько лет вперед или что-то в этом роде. Однако, как мы видим, цены упорно стремятся вверх, и есть дальнейший потенциал для роста", — указывает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Аналитик видит несколько путей для Orlen. Первый — покупать нефть у глобальных трейдеров, например Trafigura или Glencore, или игроков поменьше. Однако там приличная наценка.
Другой вариант — долгосрочные контракты с кем-то из ближневосточных поставщиков. Но есть проблема: сырья может попросту не хватить. Дело в том, что польские НПЗ заточены на российскую тяжелую нефть. На Ближнем Востоке аналогичных ей сортов добывают не так уж много.
К тому же саудиты не готовы предоставлять Польше дисконт. Весной и осенью прошлого года, когда из-за пандемии на рынке был переизбыток сырья, саудиты давали полякам хорошую скидку. Но время подарков прошло, более того — Эр-Рияд может задрать цены на волне укрепления спроса.
Последний и наиболее разумный вариант для Варшавы — сесть за стол переговоров с Москвой. Политически это Польше совершенно невыгодно, но когда речь идет об экономике, о политике можно и забыть.
"Выгода здесь очевидна. Полякам нужно дешевое сырье, которое доставляют нефтепроводом, а не танкерами. Поэтому им придется заключить новый контракт", — полагает Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.
Судя по всему, поляки все же исправят ошибку. Как сообщили в компании Orlen, переговоры с "Роснефтью" находятся "на завершающей стадии". В "Роснефти" на момент публикации материала на запрос не ответили.