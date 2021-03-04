https://ria.ru/20210304/polsha-1599818946.html

Операция "Диверсификация": поляки опять захотели российскую нефть

Операция "Диверсификация": поляки опять захотели российскую нефть

В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:00

2021-03-04T09:32

нефтепровод "дружба"

pkn orlen

роснефть

польша

нефть

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему, возвращаться к топливу из России придется. О том, как стремление к диверсификации сработало против Польши, — в материале РИА Новости.Развернулись спиной"Роснефть" прекратила поставки двум крупнейшим польским нефтеперерабатывающим компаниям Orlen и Lotos (в 2020-м ее поглотила Orlen). Срок действия контрактов закончился, и поляки не стали их продлевать.В феврале 2013-го "Роснефть" подписала с Orlen прямой трехлетний договор о поставке по нефтепроводу "Дружба" около шести миллионов тонн нефти в год, сумма сделки — 15 миллиардов долларов. В декабре 2015-го соглашение продлили на три года, увеличив объемы до 25,2 миллиона тонн, а в 2019-м — на два года. В январе контракт закончился, нового не заключили — не сошлись в цене."Будучи соседом крупнейшего поставщика в Европе и одновременно находясь на транзитном маршруте, Польша импортировала практически все необходимое нашим НПЗ сырье по построенному в 1965 году трубопроводу, который некогда назывался "Дружба", — пишет издание.Поляки извлекли финансовую выгоду и обошли конкурентов. "Мы зарабатывали на географической близости, благодаря которой можно было свести к минимуму стоимость транспортировки, ведь трубопроводный способ поставок дешевле и надежнее", — подчеркивает "Мысль Польши".Ощутимая выгодаВ структуре польского нефтяного импорта треть приходится на российскую нефть. Последние тринадцать лет каждый баррель российского сырья обходился в среднем на полтора доллара дешевле нефти, которую закупал ЕС. При импорте в 180 миллионов баррелей (25 миллионов тонн) сумма выходит огромная: в год поляки экономили порядка 0,22 миллиарда евро.В апреле 2016-го тогдашний гендиректор Orlen Войцех Ясински заключил с Saudi Aramco долгосрочный контракт на 200 тысяч тонн нефти в месяц. Через два года увеличили до 300 тысяч. В 2020-м Orlen решила импортировать 800 тысяч тонн саудовской сырой нефти в течение шести месяцев — в соответствии с договором, подписанным с Saudi Aramco Products Trading Company ("дочки" саудовского гиганта). Поставщик взамен, по отдельному соглашению, обязался закупить мазут у Orlen Lietuva."Укрепление связей с партнерами в регионе Персидского залива — реальный вклад в повышение энергетической безопасности Польши", — заявил Даниэль Обайтек, нынешний глава Orlen.Стратегическая ошибкаНаблюдатели констатируют: руководство Orlen совершило стратегическую ошибку, не подписав новый долгосрочный контракт с "Роснефтью"."Видимо, они рассчитывали на снижение стоимости нефти до нуля на несколько лет вперед или что-то в этом роде. Однако, как мы видим, цены упорно стремятся вверх, и есть дальнейший потенциал для роста", — указывает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Аналитик видит несколько путей для Orlen. Первый — покупать нефть у глобальных трейдеров, например Trafigura или Glencore, или игроков поменьше. Однако там приличная наценка.К тому же саудиты не готовы предоставлять Польше дисконт. Весной и осенью прошлого года, когда из-за пандемии на рынке был переизбыток сырья, саудиты давали полякам хорошую скидку. Но время подарков прошло, более того — Эр-Рияд может задрать цены на волне укрепления спроса.Последний и наиболее разумный вариант для Варшавы — сесть за стол переговоров с Москвой. Политически это Польше совершенно невыгодно, но когда речь идет об экономике, о политике можно и забыть."Выгода здесь очевидна. Полякам нужно дешевое сырье, которое доставляют нефтепроводом, а не танкерами. Поэтому им придется заключить новый контракт", — полагает Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.Судя по всему, поляки все же исправят ошибку. Как сообщили в компании Orlen, переговоры с "Роснефтью" находятся "на завершающей стадии". В "Роснефти" на момент публикации материала на запрос не ответили.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sevpotok-1599751303.html

https://ria.ru/20210222/potok-1598548580.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефтепровод "дружба", pkn orlen, роснефть, польша, нефть