МИД заявил о масштабной поддержке Западом несистемной оппозиции в России
10:27 04.03.2021 (обновлено: 10:42 04.03.2021)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запад развернул масштабную поддержку российской несистемной оппозиции, закрывая глаза на собственные внутриполитические проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, многие страны ЕС демонстрируют игру в принципиальность. Это касается очень многих вопросов – и отношений с Россией, неумение и невозможность под давлением (Соединенных) Штатов отстаивать свои принципы, это касается и правочеловеческой проблематики, когда в отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал и аргументации и возможности поддержки и политики, и информации – всего. Вы же видите – идет наступление", - сказала Захарова в эфире радио "Говорит Москва".
По ее словам, ЕС закрывает глаза на свои внутренние проблемы. "Свои внутренние, гораздо более сложные проблемы – та же самая Франция – и желтые жилеты, и проблемы (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа, который является не только проблемой Британии и Штатов, это европейская проблема, это была долго проблема Евросоюза, и он находился на территории Британии и подвергался психологическому и давлению, и шантажу. Они не видят, они не хотят это замечать", - указала дипломат. Она отметила, что в странах ЕС "немало примеров" политического, уголовного преследования как политиков действующих, так и ушедших из власти.
Российская оппозиция, поддерживающая санкции против России - это не демократы, а агенты влияния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов в пользу интересов зарубежных стран - какие же это либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это называется совершенно по-другому. Это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что демократия отнюдь не означает возможность влиять на внутреннюю повестку извне, демократия означает возможность политического процесса внутри страны, лоббирование интересов внутри страны, народов страны суверенного государства.