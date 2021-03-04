https://ria.ru/20210304/podderzhka-1599868701.html

МИД заявил о масштабной поддержке Западом несистемной оппозиции в России

МИД заявил о масштабной поддержке Западом несистемной оппозиции в России

Запад развернул масштабную поддержку российской несистемной оппозиции, закрывая глаза на собственные внутриполитические проблемы, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:27

2021-03-04T10:27

2021-03-04T10:42

евросоюз

wikileaks

франция

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запад развернул масштабную поддержку российской несистемной оппозиции, закрывая глаза на собственные внутриполитические проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."К сожалению, многие страны ЕС демонстрируют игру в принципиальность. Это касается очень многих вопросов – и отношений с Россией, неумение и невозможность под давлением (Соединенных) Штатов отстаивать свои принципы, это касается и правочеловеческой проблематики, когда в отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал и аргументации и возможности поддержки и политики, и информации – всего. Вы же видите – идет наступление", - сказала Захарова в эфире радио "Говорит Москва".По ее словам, ЕС закрывает глаза на свои внутренние проблемы. "Свои внутренние, гораздо более сложные проблемы – та же самая Франция – и желтые жилеты, и проблемы (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа, который является не только проблемой Британии и Штатов, это европейская проблема, это была долго проблема Евросоюза, и он находился на территории Британии и подвергался психологическому и давлению, и шантажу. Они не видят, они не хотят это замечать", - указала дипломат. Она отметила, что в странах ЕС "немало примеров" политического, уголовного преследования как политиков действующих, так и ушедших из власти.Российская оппозиция, поддерживающая санкции против России - это не демократы, а агенты влияния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов в пользу интересов зарубежных стран - какие же это либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это называется совершенно по-другому. Это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что демократия отнюдь не означает возможность влиять на внутреннюю повестку извне, демократия означает возможность политического процесса внутри страны, лоббирование интересов внутри страны, народов страны суверенного государства.

https://ria.ru/20210301/inoagenty-1599362954.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, wikileaks, франция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире