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МИД заявил о масштабной поддержке Западом несистемной оппозиции в России
МИД заявил о масштабной поддержке Западом несистемной оппозиции в России
Запад развернул масштабную поддержку российской несистемной оппозиции, закрывая глаза на собственные внутриполитические проблемы, заявила официальный... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:27
2021-03-04T10:42
евросоюз
wikileaks
франция
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запад развернул масштабную поддержку российской несистемной оппозиции, закрывая глаза на собственные внутриполитические проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."К сожалению, многие страны ЕС демонстрируют игру в принципиальность. Это касается очень многих вопросов – и отношений с Россией, неумение и невозможность под давлением (Соединенных) Штатов отстаивать свои принципы, это касается и правочеловеческой проблематики, когда в отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал и аргументации и возможности поддержки и политики, и информации – всего. Вы же видите – идет наступление", - сказала Захарова в эфире радио "Говорит Москва".По ее словам, ЕС закрывает глаза на свои внутренние проблемы. "Свои внутренние, гораздо более сложные проблемы – та же самая Франция – и желтые жилеты, и проблемы (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа, который является не только проблемой Британии и Штатов, это европейская проблема, это была долго проблема Евросоюза, и он находился на территории Британии и подвергался психологическому и давлению, и шантажу. Они не видят, они не хотят это замечать", - указала дипломат. Она отметила, что в странах ЕС "немало примеров" политического, уголовного преследования как политиков действующих, так и ушедших из власти.Российская оппозиция, поддерживающая санкции против России - это не демократы, а агенты влияния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов в пользу интересов зарубежных стран - какие же это либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это называется совершенно по-другому. Это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что демократия отнюдь не означает возможность влиять на внутреннюю повестку извне, демократия означает возможность политического процесса внутри страны, лоббирование интересов внутри страны, народов страны суверенного государства.
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евросоюз, wikileaks, франция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД заявил о масштабной поддержке Западом несистемной оппозиции в России

10:27 04.03.2021 (обновлено: 10:42 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запад развернул масштабную поддержку российской несистемной оппозиции, закрывая глаза на собственные внутриполитические проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, многие страны ЕС демонстрируют игру в принципиальность. Это касается очень многих вопросов – и отношений с Россией, неумение и невозможность под давлением (Соединенных) Штатов отстаивать свои принципы, это касается и правочеловеческой проблематики, когда в отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал и аргументации и возможности поддержки и политики, и информации – всего. Вы же видите – идет наступление", - сказала Захарова в эфире радио "Говорит Москва".
По ее словам, ЕС закрывает глаза на свои внутренние проблемы. "Свои внутренние, гораздо более сложные проблемы – та же самая Франция – и желтые жилеты, и проблемы (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа, который является не только проблемой Британии и Штатов, это европейская проблема, это была долго проблема Евросоюза, и он находился на территории Британии и подвергался психологическому и давлению, и шантажу. Они не видят, они не хотят это замечать", - указала дипломат. Она отметила, что в странах ЕС "немало примеров" политического, уголовного преследования как политиков действующих, так и ушедших из власти.
Российская оппозиция, поддерживающая санкции против России - это не демократы, а агенты влияния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов в пользу интересов зарубежных стран - какие же это либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это называется совершенно по-другому. Это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что демократия отнюдь не означает возможность влиять на внутреннюю повестку извне, демократия означает возможность политического процесса внутри страны, лоббирование интересов внутри страны, народов страны суверенного государства.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 00:35
Иноагентов начали наказывать за сбор данных в сфере нацбезопасности
 
ЕвросоюзWikiLeaksФранцияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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