https://ria.ru/20210304/podarki-1599855012.html

Эксперты рассказали, что дарить коллегам и любимым женщинам на 8 Марта

Эксперты рассказали, что дарить коллегам и любимым женщинам на 8 Марта

Тренинг для улучшения профессиональных навыков или полезный в повседневной жизни гаджет станет лучшим подарком для коллег на 8 марта, а вот к любимым женщинам... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T07:52

2021-03-04T07:52

2021-03-04T07:52

россия

международный женский день

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Евгения Стогова. Тренинг для улучшения профессиональных навыков или полезный в повседневной жизни гаджет станет лучшим подарком для коллег на 8 марта, а вот к любимым женщинам нужен индивидуальный подход: можно остановиться на мастер-классе, отвечающем интересам избранницы, путешествии или совместном отдыхе, такие советы накануне праздника дали опрошенные РИА Новости эксперты.Согласна с идеей индивидуальности подарков для любимых и практикующий психолог, арт-терапевт Татьяна Потемкина. Она советует дарителю опираться на свое знание о женщине: о ее вкусах, мечтах и увлечениях."Иногда стоит заранее ненавязчиво расспросить свою любимую о пожеланиях. Фантазии здесь безграничны. Хорошо подойдут билеты в театр, например, абонемент в СПА или мастер-класс какого-нибудь интересного художника. Это может быть курс по литературе, по кулинарии, а может быть подарочная карта в магазин парфюмерии. Даже если вы дарите традиционный набор "духи-цветы-конфеты", желательно, чтобы ваш выбор соответствовал вкусам и предпочтениям избранницы", - утверждает психолог.В эпоху коронавируса дамы, как обратила внимание кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова, соскучились по эмоциям: прошедший год лишил многих социальной активности и привычных внешних контактов."Я с восторгом слышала, как молодые люди пригласили своих девушек на керлинг. Сейчас очень модны иммерсивные шоу, когда вас вовлекают в действие. Это сподвигнет женщину прожить необычные для нее эмоции весте со специалистами, которые профессионально, в статусе актера будут сопровождать процесс. В условиях удаленной работы или отсутствия возможности выйти из дома хорошим вариантом будут онлайн-курсы", - советует специалист.А вот с женщинами-коллегами, по словам Доброгорского, все обстоит гораздо сложнее. Для того чтобы отойти от сложившихся офисных традиций и оригинально поздравить женскую часть коллектива, эксперт рекомендует вернуться к истокам праздника и вспомнить, что это все-таки день, знаменующий многолетнюю борьбу женщин за равноправие."Например, в прошлом году одна из крупных российских IT-компаний облегчила задачу по поздравлению с гендерными праздниками и выбрала одинаковые подарки на 23 февраля и 8 марта — беспроводные наушники, которые не только стали полезным агрегатом, но и поддержали идею равноправия мужчин и женщин", - вспомнил специалист.К сожалению, по словам Доброгорского, руководство очень редко творчески подходит к организации небольших гендерных праздников внутри компании. Чаще всего женщин ожидают привычные цветы, сладости и, в лучшем случае, мастер-класс с уклоном на женственность."Я бы посоветовал вспомнить, что 8 марта – это праздник про силу, решительность, достижения и развитие женщин в патриархальном мире. Поэтому предлагаю отклониться от стандартного сценария и устроить необычный мастер-класс, лекцию или тренинг по прокачке профессиональных навыков, будь то коммуникативные способности, курс повышения личной эффективности или урок по тайм-менеджменту. Еще одним вариантом станет проведение хакатона для сотрудниц компании на тему достижения определенных целей бизнеса на год или кратное увеличение важных показателей компании. Если вам все-таки захочется добавить нотку легкости – никто не помешает устроить небольшой фуршет и личные поздравления сотрудниц с цветами, кенди-баром и фотозоной", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20210304/tsvety-1599853030.html

https://ria.ru/20210304/zarplata-1599852188.html

https://ria.ru/20210303/tsvety-1599747773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный женский день, общество