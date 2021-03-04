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Эксперты рассказали, что дарить коллегам и любимым женщинам на 8 Марта
Эксперты рассказали, что дарить коллегам и любимым женщинам на 8 Марта
Тренинг для улучшения профессиональных навыков или полезный в повседневной жизни гаджет станет лучшим подарком для коллег на 8 марта, а вот к любимым женщинам... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T07:52
2021-03-04T07:52
2021-03-04T07:52
россия
международный женский день
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Евгения Стогова. Тренинг для улучшения профессиональных навыков или полезный в повседневной жизни гаджет станет лучшим подарком для коллег на 8 марта, а вот к любимым женщинам нужен индивидуальный подход: можно остановиться на мастер-классе, отвечающем интересам избранницы, путешествии или совместном отдыхе, такие советы накануне праздника дали опрошенные РИА Новости эксперты.Согласна с идеей индивидуальности подарков для любимых и практикующий психолог, арт-терапевт Татьяна Потемкина. Она советует дарителю опираться на свое знание о женщине: о ее вкусах, мечтах и увлечениях."Иногда стоит заранее ненавязчиво расспросить свою любимую о пожеланиях. Фантазии здесь безграничны. Хорошо подойдут билеты в театр, например, абонемент в СПА или мастер-класс какого-нибудь интересного художника. Это может быть курс по литературе, по кулинарии, а может быть подарочная карта в магазин парфюмерии. Даже если вы дарите традиционный набор "духи-цветы-конфеты", желательно, чтобы ваш выбор соответствовал вкусам и предпочтениям избранницы", - утверждает психолог.В эпоху коронавируса дамы, как обратила внимание кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова, соскучились по эмоциям: прошедший год лишил многих социальной активности и привычных внешних контактов."Я с восторгом слышала, как молодые люди пригласили своих девушек на керлинг. Сейчас очень модны иммерсивные шоу, когда вас вовлекают в действие. Это сподвигнет женщину прожить необычные для нее эмоции весте со специалистами, которые профессионально, в статусе актера будут сопровождать процесс. В условиях удаленной работы или отсутствия возможности выйти из дома хорошим вариантом будут онлайн-курсы", - советует специалист.А вот с женщинами-коллегами, по словам Доброгорского, все обстоит гораздо сложнее. Для того чтобы отойти от сложившихся офисных традиций и оригинально поздравить женскую часть коллектива, эксперт рекомендует вернуться к истокам праздника и вспомнить, что это все-таки день, знаменующий многолетнюю борьбу женщин за равноправие."Например, в прошлом году одна из крупных российских IT-компаний облегчила задачу по поздравлению с гендерными праздниками и выбрала одинаковые подарки на 23 февраля и 8 марта — беспроводные наушники, которые не только стали полезным агрегатом, но и поддержали идею равноправия мужчин и женщин", - вспомнил специалист.К сожалению, по словам Доброгорского, руководство очень редко творчески подходит к организации небольших гендерных праздников внутри компании. Чаще всего женщин ожидают привычные цветы, сладости и, в лучшем случае, мастер-класс с уклоном на женственность."Я бы посоветовал вспомнить, что 8 марта – это праздник про силу, решительность, достижения и развитие женщин в патриархальном мире. Поэтому предлагаю отклониться от стандартного сценария и устроить необычный мастер-класс, лекцию или тренинг по прокачке профессиональных навыков, будь то коммуникативные способности, курс повышения личной эффективности или урок по тайм-менеджменту. Еще одним вариантом станет проведение хакатона для сотрудниц компании на тему достижения определенных целей бизнеса на год или кратное увеличение важных показателей компании. Если вам все-таки захочется добавить нотку легкости – никто не помешает устроить небольшой фуршет и личные поздравления сотрудниц с цветами, кенди-баром и фотозоной", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20210304/tsvety-1599853030.html
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россия, международный женский день, общество
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Евгения Стогова.
Тренинг для улучшения профессиональных навыков или полезный в повседневной жизни гаджет станет лучшим подарком для коллег на 8 марта
, а вот к любимым женщинам нужен индивидуальный подход: можно остановиться на мастер-классе, отвечающем интересам избранницы, путешествии или совместном отдыхе, такие советы накануне праздника дали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Самая актуальная и обсуждаемая тема первой недели весны – как поздравить женскую половину с их праздником. С близкими людьми ситуация более-менее понятна: стоит лишь внимательно посмотреть на своих женщин, оценить их увлечения, прислушаться к ожиданиям и личному отношению к 8 марта. Для кого-то приятным сюрпризом станет семейный ужин в окружении любимых людей, для кого-то - поход в необычный ресторан, путешествие или даже совместное покорение новых вершин, спортивных, интеллектуальных", - рассказал генеральный директор крупного event-агентства Егор Доброгорский.
Согласна с идеей индивидуальности подарков для любимых и практикующий психолог, арт-терапевт Татьяна Потемкина. Она советует дарителю опираться на свое знание о женщине: о ее вкусах, мечтах и увлечениях.
"Иногда стоит заранее ненавязчиво расспросить свою любимую о пожеланиях. Фантазии здесь безграничны. Хорошо подойдут билеты в театр, например, абонемент в СПА или мастер-класс какого-нибудь интересного художника. Это может быть курс по литературе, по кулинарии, а может быть подарочная карта в магазин парфюмерии. Даже если вы дарите традиционный набор "духи-цветы-конфеты", желательно, чтобы ваш выбор соответствовал вкусам и предпочтениям избранницы", - утверждает психолог.
В эпоху коронавируса дамы, как обратила внимание кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова, соскучились по эмоциям: прошедший год лишил многих социальной активности и привычных внешних контактов.
"Я с восторгом слышала, как молодые люди пригласили своих девушек на керлинг. Сейчас очень модны иммерсивные шоу, когда вас вовлекают в действие. Это сподвигнет женщину прожить необычные для нее эмоции весте со специалистами, которые профессионально, в статусе актера будут сопровождать процесс. В условиях удаленной работы или отсутствия возможности выйти из дома хорошим вариантом будут онлайн-курсы", - советует специалист.
А вот с женщинами-коллегами, по словам Доброгорского, все обстоит гораздо сложнее. Для того чтобы отойти от сложившихся офисных традиций и оригинально поздравить женскую часть коллектива, эксперт рекомендует вернуться к истокам праздника и вспомнить, что это все-таки день, знаменующий многолетнюю борьбу женщин за равноправие.
"Например, в прошлом году одна из крупных российских IT-компаний облегчила задачу по поздравлению с гендерными праздниками и выбрала одинаковые подарки на 23 февраля и 8 марта — беспроводные наушники, которые не только стали полезным агрегатом, но и поддержали идею равноправия мужчин и женщин", - вспомнил специалист.
К сожалению, по словам Доброгорского, руководство очень редко творчески подходит к организации небольших гендерных праздников внутри компании. Чаще всего женщин ожидают привычные цветы, сладости и, в лучшем случае, мастер-класс с уклоном на женственность.
"Я бы посоветовал вспомнить, что 8 марта – это праздник про силу, решительность, достижения и развитие женщин в патриархальном мире. Поэтому предлагаю отклониться от стандартного сценария и устроить необычный мастер-класс, лекцию или тренинг по прокачке профессиональных навыков, будь то коммуникативные способности, курс повышения личной эффективности или урок по тайм-менеджменту. Еще одним вариантом станет проведение хакатона для сотрудниц компании на тему достижения определенных целей бизнеса на год или кратное увеличение важных показателей компании. Если вам все-таки захочется добавить нотку легкости – никто не помешает устроить небольшой фуршет и личные поздравления сотрудниц с цветами, кенди-баром и фотозоной", - отметил эксперт.