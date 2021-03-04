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Поляки высказались об "очередной победе Путина" в Белоруссии
Поляки высказались об "очередной победе Путина" в Белоруссии
Читатели польского издания Defence 24 посетовали на ослабление влияния НАТО в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:30
2021-03-04T18:30
2021-03-04T21:34
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
союзное государство
нато
польша
москва
белоруссия
сша
безопасность
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Читатели польского издания Defence 24 посетовали на ослабление влияния НАТО в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском.Автор статьи обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, озвученную на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Глава республики предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в Белоруссии. Тогда же Лукашенко отметил, что у Москвы и Минска уже есть опыт совместного патрулирования — к примеру, во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.По мнению авторов материала, укрепление российско-белорусского сотрудничества якобы оказывает влияние на безопасность членов НАТО в регионе. Журналисты также выразили обеспокоенность в связи с подписанием пятилетней программы стратегического партнерства, которая, считают они, делает Минск более зависимым от Москвы.Некоторые читатели предположили, что сближение России и Белоруссии связано с провалом западных политиков, отказавшихся поддержать избранного президента республики."И вновь победу одержал Путин. <…> Ничего не дали попытки давления со стороны Польши, метод кнута и пряника, который использовали США и ЕС, создание Западом альтернативного правительства в изгнании", — посетовал один из них."То есть в очередной раз глупые действия Альянса привели к тому, что он навредил сам себе", — предположил другой."Белоруссия — сосед Польши, и поэтому нам следует вмешиваться", — высказался один из пользователей."Мы останемся в одиночестве перед лицом российской угрозы", — написали в комментариях.Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в начале марта отметил, что стремление ряда стран "оторвать" Белоруссию от России продиктовано тем, что Запад "не может смириться" с политическим сближением двух государств.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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дмитрий мезенцев, александр лукашенко, союзное государство, нато, польша, москва, белоруссия, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Читатели польского издания Defence 24
посетовали на ослабление влияния НАТО
в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском.
Автор статьи обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко
, озвученную на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Глава республики предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в Белоруссии
. Тогда же Лукашенко отметил, что у Москвы и Минска уже есть опыт совместного патрулирования — к примеру, во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.
По мнению авторов материала, укрепление российско-белорусского сотрудничества якобы оказывает влияние на безопасность членов НАТО в регионе. Журналисты также выразили обеспокоенность в связи с подписанием пятилетней программы стратегического партнерства, которая, считают они, делает Минск более зависимым от Москвы.
Некоторые читатели предположили, что сближение России и Белоруссии связано с провалом западных политиков, отказавшихся поддержать избранного президента республики.
"И вновь победу одержал Путин. <…> Ничего не дали попытки давления со стороны Польши
, метод кнута и пряника, который использовали США
и ЕС, создание Западом альтернативного правительства в изгнании", — посетовал один из них.
"То есть в очередной раз глупые действия Альянса привели к тому, что он навредил сам себе", — предположил другой.
"Белоруссия — сосед Польши, и поэтому нам следует вмешиваться", — высказался один из пользователей.
"Мы останемся в одиночестве перед лицом российской угрозы", — написали в комментариях.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
в начале марта отметил, что стремление ряда стран "оторвать" Белоруссию от России продиктовано тем, что Запад "не может смириться" с политическим сближением двух государств.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>