Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/pobeda-1599976651.html
Поляки высказались об "очередной победе Путина" в Белоруссии
Поляки высказались об "очередной победе Путина" в Белоруссии
Читатели польского издания Defence 24 посетовали на ослабление влияния НАТО в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:30
2021-03-04T21:34
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
союзное государство
нато
польша
москва
белоруссия
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599979913_0:0:3214:1809_1920x0_80_0_0_b95ccbd200e46e51923f329177dfd095.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Читатели польского издания Defence 24 посетовали на ослабление влияния НАТО в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском.Автор статьи обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, озвученную на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Глава республики предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в Белоруссии. Тогда же Лукашенко отметил, что у Москвы и Минска уже есть опыт совместного патрулирования — к примеру, во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.По мнению авторов материала, укрепление российско-белорусского сотрудничества якобы оказывает влияние на безопасность членов НАТО в регионе. Журналисты также выразили обеспокоенность в связи с подписанием пятилетней программы стратегического партнерства, которая, считают они, делает Минск более зависимым от Москвы.Некоторые читатели предположили, что сближение России и Белоруссии связано с провалом западных политиков, отказавшихся поддержать избранного президента республики."И вновь победу одержал Путин. &lt;…&gt; Ничего не дали попытки давления со стороны Польши, метод кнута и пряника, который использовали США и ЕС, создание Западом альтернативного правительства в изгнании", — посетовал один из них."То есть в очередной раз глупые действия Альянса привели к тому, что он навредил сам себе", — предположил другой."Белоруссия — сосед Польши, и поэтому нам следует вмешиваться", — высказался один из пользователей."Мы останемся в одиночестве перед лицом российской угрозы", — написали в комментариях.Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в начале марта отметил, что стремление ряда стран "оторвать" Белоруссию от России продиктовано тем, что Запад "не может смириться" с политическим сближением двух государств.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210224/peregovory-1598752602.html
https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599701752.html
https://ria.ru/20210303/bolgary-1599819831.html
польша
москва
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599979913_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_50819876837b795476d662cdadf1cd09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий мезенцев, александр лукашенко, союзное государство, нато, польша, москва, белоруссия, сша, безопасность, в мире

Поляки высказались об "очередной победе Путина" в Белоруссии

18:30 04.03.2021 (обновлено: 21:34 04.03.2021)
 
© Радио Sputnik Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобили на проспекте Независимости в Минске
Автомобили на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Радио Sputnik Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Читатели польского издания Defence 24 посетовали на ослабление влияния НАТО в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском.
Автор статьи обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, озвученную на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Глава республики предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в Белоруссии. Тогда же Лукашенко отметил, что у Москвы и Минска уже есть опыт совместного патрулирования — к примеру, во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 12:26
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
По мнению авторов материала, укрепление российско-белорусского сотрудничества якобы оказывает влияние на безопасность членов НАТО в регионе. Журналисты также выразили обеспокоенность в связи с подписанием пятилетней программы стратегического партнерства, которая, считают они, делает Минск более зависимым от Москвы.
Некоторые читатели предположили, что сближение России и Белоруссии связано с провалом западных политиков, отказавшихся поддержать избранного президента республики.
"И вновь победу одержал Путин. <…> Ничего не дали попытки давления со стороны Польши, метод кнута и пряника, который использовали США и ЕС, создание Западом альтернативного правительства в изгнании", — посетовал один из них.
Кадры отеля President в Хельсинки, где остановилась Тихановская - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 09:52
Лидер белорусской оппозиции в Финляндии: кортеж, охрана, отель President
"То есть в очередной раз глупые действия Альянса привели к тому, что он навредил сам себе", — предположил другой.
"Белоруссия — сосед Польши, и поэтому нам следует вмешиваться", — высказался один из пользователей.
"Мы останемся в одиночестве перед лицом российской угрозы", — написали в комментариях.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в начале марта отметил, что стремление ряда стран "оторвать" Белоруссию от России продиктовано тем, что Запад "не может смириться" с политическим сближением двух государств.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 19:11
Союзники одни, освободят другие: болгары высказались о братстве с Россией
 
Дмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоНАТОПольшаМоскваБелоруссияСШАБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния