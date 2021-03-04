https://ria.ru/20210304/pobeda-1599976651.html

Поляки высказались об "очередной победе Путина" в Белоруссии

Поляки высказались об "очередной победе Путина" в Белоруссии

Читатели польского издания Defence 24 посетовали на ослабление влияния НАТО в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:30

2021-03-04T18:30

2021-03-04T21:34

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

союзное государство

нато

польша

москва

белоруссия

сша

безопасность

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Читатели польского издания Defence 24 посетовали на ослабление влияния НАТО в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском.Автор статьи обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, озвученную на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Глава республики предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в Белоруссии. Тогда же Лукашенко отметил, что у Москвы и Минска уже есть опыт совместного патрулирования — к примеру, во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.По мнению авторов материала, укрепление российско-белорусского сотрудничества якобы оказывает влияние на безопасность членов НАТО в регионе. Журналисты также выразили обеспокоенность в связи с подписанием пятилетней программы стратегического партнерства, которая, считают они, делает Минск более зависимым от Москвы.Некоторые читатели предположили, что сближение России и Белоруссии связано с провалом западных политиков, отказавшихся поддержать избранного президента республики."И вновь победу одержал Путин. <…> Ничего не дали попытки давления со стороны Польши, метод кнута и пряника, который использовали США и ЕС, создание Западом альтернативного правительства в изгнании", — посетовал один из них."То есть в очередной раз глупые действия Альянса привели к тому, что он навредил сам себе", — предположил другой."Белоруссия — сосед Польши, и поэтому нам следует вмешиваться", — высказался один из пользователей."Мы останемся в одиночестве перед лицом российской угрозы", — написали в комментариях.Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в начале марта отметил, что стремление ряда стран "оторвать" Белоруссию от России продиктовано тем, что Запад "не может смириться" с политическим сближением двух государств.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210224/peregovory-1598752602.html

https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599701752.html

https://ria.ru/20210303/bolgary-1599819831.html

польша

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белоруссия

сша

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дмитрий мезенцев, александр лукашенко, союзное государство, нато, польша, москва, белоруссия, сша, безопасность, в мире