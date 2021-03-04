https://ria.ru/20210304/plemyannik-1599906363.html

Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет

Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет

Суд приговорил к 10 годам и 2 месяцам колонии жителя Ивановской области, который убил родную тетю и скормил ее домашним собакам, сообщило в четверг региональное РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:31

2021-03-04T13:31

2021-03-04T13:31

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

иваново

южа

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам и 2 месяцам колонии жителя Ивановской области, который убил родную тетю и скормил ее домашним собакам, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.По данным следствия, конфликт родственников произошел 7 июля 2020 года в городе Южа во время совместного распития спиртных напитков. Как ранее информировало следственное управление, племянник нанес тете более 60 ударов ножом. Женщина скончалась на месте, после чего племянник "скормил часть тела убитой домашним собакам".В отношении 23-летнего племянника женщины было возбуждено дело об убийстве и надругательстве над телом умершей. Свою вину мужчина признал полностью."Приговором суда за совершение указанного преступления ему назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год", - информирует следствие.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html

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иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криминал, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, иваново, южа, происшествия