https://ria.ru/20210304/piket-1599905316.html
В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
В Совете Федерации не готовят никаких законодательных инициатив об одиночных пикетах, выступление сенатора Людмилы Нарусовой на заседании конституционного... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:28
2021-03-04T13:28
2021-03-04T13:28
россия
андрей клишас
совет федерации рф
людмила нарусова
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Совете Федерации не готовят никаких законодательных инициатив об одиночных пикетах, выступление сенатора Людмилы Нарусовой на заседании конституционного комитета о пикетчиках было ее личным мнением, касавшимся конкретного пикетчика в тот день, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.Во вторник на заседании комитета Нарусова заявила, что ей неприятно видеть около Совфеда "маргинальных людей бомжеватого вида с непонятными требованиями". В ответ Клишас в шутку предложил ей выступить с законопроектом о запрете одиночных пикетов.Позже Нарусова пояснила, что в тот день отмечал свой юбилей экс-президент Михаил Горбачёв, которого она "очень уважает", у Совета Федерации стоял пикетчик с требованием отдать Горбачева под суд. По ее мнению, это могло ассоциироваться с общей позицией всего Совета Федерации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sobchak-1599841345.html
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, людмила нарусова, общество