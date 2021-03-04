Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/piket-1599905316.html
В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
В Совете Федерации не готовят никаких законодательных инициатив об одиночных пикетах, выступление сенатора Людмилы Нарусовой на заседании конституционного... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:28
2021-03-04T13:28
россия
андрей клишас
совет федерации рф
людмила нарусова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b68e859c4be2753bb6fd75710578dfe2.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Совете Федерации не готовят никаких законодательных инициатив об одиночных пикетах, выступление сенатора Людмилы Нарусовой на заседании конституционного комитета о пикетчиках было ее личным мнением, касавшимся конкретного пикетчика в тот день, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.Во вторник на заседании комитета Нарусова заявила, что ей неприятно видеть около Совфеда "маргинальных людей бомжеватого вида с непонятными требованиями". В ответ Клишас в шутку предложил ей выступить с законопроектом о запрете одиночных пикетов.Позже Нарусова пояснила, что в тот день отмечал свой юбилей экс-президент Михаил Горбачёв, которого она "очень уважает", у Совета Федерации стоял пикетчик с требованием отдать Горбачева под суд. По ее мнению, это могло ассоциироваться с общей позицией всего Совета Федерации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sobchak-1599841345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей клишас, совет федерации рф, людмила нарусова, общество

В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты

13:28 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Совете Федерации не готовят никаких законодательных инициатив об одиночных пикетах, выступление сенатора Людмилы Нарусовой на заседании конституционного комитета о пикетчиках было ее личным мнением, касавшимся конкретного пикетчика в тот день, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
"Никаких подобных инициатив нет, Людмила Борисовна Нарусова на комитете озвучивала свою собственную точку зрения, касавшуюся исключительно конкретного человека на ступенях Совета Федерации в конкретный день", - сказал он.
Во вторник на заседании комитета Нарусова заявила, что ей неприятно видеть около Совфеда "маргинальных людей бомжеватого вида с непонятными требованиями". В ответ Клишас в шутку предложил ей выступить с законопроектом о запрете одиночных пикетов.
Позже Нарусова пояснила, что в тот день отмечал свой юбилей экс-президент Михаил Горбачёв, которого она "очень уважает", у Совета Федерации стоял пикетчик с требованием отдать Горбачева под суд. По ее мнению, это могло ассоциироваться с общей позицией всего Совета Федерации.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 23:16
Ксения Собчак разошлась с матерью во взглядах на пикетчиков у Совфеда
 
РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФЛюдмила НарусоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44Песков прокомментировал публикации об убийстве Немцова
13:42В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
Лента новостейМолния