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Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на публикацию о последних днях Бориса Немцова "наверняка обратят внимание", если в ней содержится... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:44
2021-03-04T13:47
россия
расследование убийства бориса немцова
убийство бориса немцова
борис немцов
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на публикацию о последних днях Бориса Немцова "наверняка обратят внимание", если в ней содержится какая-то новая, ранее неизвестная информация, которая способна представить дело в каком-то новом свете."Медиазона" выпустила публикацию об убийстве Бориса Немцова, в которой заявляется, что заказчики до сих пор не установлены и не задержаны. В ней приводится хронология звонков и передвижений."Но с другой стороны, если там содержится информация, которая не является новой, то наверное, это не будет стоить такого внимания. Но я не берусь что-то сказать", - добавил Песков.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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россия, расследование убийства бориса немцова, убийство бориса немцова, борис немцов, дмитрий песков, москва

Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова

13:44 04.03.2021 (обновлено: 13:47 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на публикацию о последних днях Бориса Немцова "наверняка обратят внимание", если в ней содержится какая-то новая, ранее неизвестная информация, которая способна представить дело в каком-то новом свете.
"Медиазона" выпустила публикацию об убийстве Бориса Немцова, в которой заявляется, что заказчики до сих пор не установлены и не задержаны. В ней приводится хронология звонков и передвижений.
"Я не владею нюансами этого дела. И я поэтому не могу здесь высказать какую-то позицию. Эти материалы - они доступны для всех, в том числе, и для силовых ведомств, поэтому если там содержится какая-то новая информация, ранее неизвестная информация, которая способна представить дело в каком-то новом свете, то наверняка на это обратят внимание", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не считает ли Кремль, что расследование убийства Немцова необходимо возобновить в связи с появившейся публикацией о его последних днях жизни.
"Но с другой стороны, если там содержится информация, которая не является новой, то наверное, это не будет стоить такого внимания. Но я не берусь что-то сказать", - добавил Песков.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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