https://ria.ru/20210304/peskov-1599909440.html

Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова

Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на публикацию о последних днях Бориса Немцова "наверняка обратят внимание", если в ней содержится... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:44

2021-03-04T13:44

2021-03-04T13:47

россия

расследование убийства бориса немцова

убийство бориса немцова

борис немцов

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на публикацию о последних днях Бориса Немцова "наверняка обратят внимание", если в ней содержится какая-то новая, ранее неизвестная информация, которая способна представить дело в каком-то новом свете."Медиазона" выпустила публикацию об убийстве Бориса Немцова, в которой заявляется, что заказчики до сих пор не установлены и не задержаны. В ней приводится хронология звонков и передвижений."Но с другой стороны, если там содержится информация, которая не является новой, то наверное, это не будет стоить такого внимания. Но я не берусь что-то сказать", - добавил Песков.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20201211/nemtsov-1588804225.html

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