https://ria.ru/20210304/opros-1599951616.html

Опрос показал, кого россияне считают настоящими женщинами

Опрос показал, кого россияне считают настоящими женщинами

Россияне назвали Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Валентину Матвиенко настоящими женщинами, следует из данных опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:56

2021-03-04T16:56

2021-03-04T18:37

россия

валентина матвиенко

вциом

алла пугачева

софия ротару

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне назвали Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Валентину Матвиенко настоящими женщинами, следует из данных опроса ВЦИОМ.Исследование приурочено к Международному женскому дню.По данным ВЦИОМ, 6% опрошенных настоящей женщиной назвали Пугачеву, 3% – Ротару, еще 3% – Матвиенко.Кроме того, настоящими женщинами россияне считают Ирину Хакамаду (2%), Валерию (2%), Алису Фрейндлих (2%), Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 февраля, 2-3 марта среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.

https://ria.ru/20210220/muzhchiny-1598280192.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, вциом, алла пугачева, софия ротару, общество