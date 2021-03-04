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Опрос показал, кого россияне считают настоящими женщинами
Опрос показал, кого россияне считают настоящими женщинами
Россияне назвали Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Валентину Матвиенко настоящими женщинами, следует из данных опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:56
2021-03-04T16:56
2021-03-04T18:37
россия
валентина матвиенко
вциом
алла пугачева
софия ротару
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне назвали Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Валентину Матвиенко настоящими женщинами, следует из данных опроса ВЦИОМ.Исследование приурочено к Международному женскому дню.По данным ВЦИОМ, 6% опрошенных настоящей женщиной назвали Пугачеву, 3% – Ротару, еще 3% – Матвиенко.Кроме того, настоящими женщинами россияне считают Ирину Хакамаду (2%), Валерию (2%), Алису Фрейндлих (2%), Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 февраля, 2-3 марта среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
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россия, валентина матвиенко, вциом, алла пугачева, софия ротару, общество
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Россияне назвали Аллу Пугачеву
, Софию Ротару
и Валентину Матвиенко
настоящими женщинами, следует из данных опроса ВЦИОМ
.
Исследование приурочено к Международному женскому дню.
По данным ВЦИОМ, 6% опрошенных настоящей женщиной назвали Пугачеву, 3% – Ротару, еще 3% – Матвиенко.
Кроме того, настоящими женщинами россияне считают Ирину Хакамаду
(2%), Валерию (2%), Алису Фрейндлих
(2%), Чулпан Хаматову
(2%) и Анджелину Джоли (1%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 февраля, 2-3 марта среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.