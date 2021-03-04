https://ria.ru/20210304/oms-1599844825.html
СП указала на недостаточность финансирования территориальных программ ОМС
СП указала на недостаточность финансирования территориальных программ ОМС
Российским регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медицинского страхования, говорится в сообщении Счетной... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T00:31
2021-03-04T00:31
2021-03-04T00:31
россия
счетная палата рф
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российским регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медицинского страхования, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам анализа предоставления и расходования субвенций, направляемых из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС."Регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования для эффективного исполнения переданных им полномочий в сфере обязательного медицинского страхования", - отмечает контрольное ведомство.Анализ показал, что в структуре затрат системы ОМС доминируют траты на оплату труда, составляющие в среднем по РФ 68,9%. "Однако в отдельных случаях указанный показатель достигает 91%, что свидетельствует о недофинансировании других статей расходов", - пояснила Изотова.Также установлено, что в ряде регионов неоплаченные объемы медпомощи, оказанной сверх плана, достигают 13-18% от утвержденных значений, в то время как в других субъектах РФ сверхплановые объемы отсутствуют, что указывает на наличие скрытого дефицита финансирования.Кроме того, оценить потребность в финансировании базовой программы ОМС в настоящее время не представляется возможным, так как стандарты оказания медпомощи утверждены не по всем заболеваниям и охватывают преимущественно стационарную помощь. "По большинству заболеваний отсутствуют утвержденные клинические рекомендации, которые должны быть положены в основу оценки финансовых обязательств системы ОМС", - заявила замглавы ведомства.Несовершенна, по мнению Счетной палаты, и действующая методика распределения субвенций. "Применяемые при расчете коэффициента дифференциации неценовые коэффициенты хотя и отражают различия в характеристиках регионов, напрямую не влияют на различия в стоимости медицинской помощи по субъектам РФ", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20210213/medpomosch-1597325531.html
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россия, счетная палата рф, общество
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Российским регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медицинского страхования, говорится в сообщении Счетной палаты
по итогам анализа предоставления и расходования субвенций, направляемых из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС.
"Регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования для эффективного исполнения переданных им полномочий в сфере обязательного медицинского страхования", - отмечает контрольное ведомство.
"В ходе анализа выявлены признаки, которые могут указывать как на наличие скрытого дефицита финансирования территориальных программ ОМС, так и на недостатки планирования и исполнения объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС. Кроме того, установлено, что у медицинских организаций недостаточно средств ОМС для финансирования текущих расходов", - сообщила замглавы СП Галина Изотова.
Анализ показал, что в структуре затрат системы ОМС доминируют траты на оплату труда, составляющие в среднем по РФ 68,9%. "Однако в отдельных случаях указанный показатель достигает 91%, что свидетельствует о недофинансировании других статей расходов", - пояснила Изотова.
Также установлено, что в ряде регионов неоплаченные объемы медпомощи, оказанной сверх плана, достигают 13-18% от утвержденных значений, в то время как в других субъектах РФ сверхплановые объемы отсутствуют, что указывает на наличие скрытого дефицита финансирования.
Кроме того, оценить потребность в финансировании базовой программы ОМС в настоящее время не представляется возможным, так как стандарты оказания медпомощи утверждены не по всем заболеваниям и охватывают преимущественно стационарную помощь. "По большинству заболеваний отсутствуют утвержденные клинические рекомендации, которые должны быть положены в основу оценки финансовых обязательств системы ОМС", - заявила замглавы ведомства.
Несовершенна, по мнению Счетной палаты, и действующая методика распределения субвенций. "Применяемые при расчете коэффициента дифференциации неценовые коэффициенты хотя и отражают различия в характеристиках регионов, напрямую не влияют на различия в стоимости медицинской помощи по субъектам РФ", - отмечает ведомство.