https://ria.ru/20210304/neft-1600003909.html

Новак объяснил решение ОПЕК+ сделать исключение для России

Новак объяснил решение ОПЕК+ сделать исключение для России

ОПЕК+ согласовала увеличение Россией добычи нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире "России 24". РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T22:50

2021-03-04T22:50

2021-03-04T23:40

опек+

россия

александр новак

экономика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ОПЕК+ согласовала увеличение Россией добычи нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире "России 24".Он рассказал, что на заседании участники соглашения отметили неопределенность на рынке и решили сохранить добычу на уровне марта.По его словам, Россия войдет в общий график, когда страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу при восстановлении спроса.Как считает Новак, мировой рынок нефти выйдет на докризисный уровень к середине 2022 года.Страны ОПЕК+ из-за падения спроса на фоне пандемии с мая 2020 года сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления ограничения корректировались, на этот март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20210304/neft-1599990459.html

россия

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2021

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опек+, россия, александр новак, экономика