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Новак объяснил решение ОПЕК+ сделать исключение для России
Новак объяснил решение ОПЕК+ сделать исключение для России
ОПЕК+ согласовала увеличение Россией добычи нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире "России 24". РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T22:50
2021-03-04T22:50
2021-03-04T23:40
опек+
россия
александр новак
экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ОПЕК+ согласовала увеличение Россией добычи нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире "России 24".Он рассказал, что на заседании участники соглашения отметили неопределенность на рынке и решили сохранить добычу на уровне марта.По его словам, Россия войдет в общий график, когда страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу при восстановлении спроса.Как считает Новак, мировой рынок нефти выйдет на докризисный уровень к середине 2022 года.Страны ОПЕК+ из-за падения спроса на фоне пандемии с мая 2020 года сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления ограничения корректировались, на этот март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.
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опек+, россия, александр новак, экономика
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. ОПЕК+
согласовала увеличение Россией добычи нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак
в эфире "России 24
".
Он рассказал, что на заседании участники соглашения отметили неопределенность на рынке и решили сохранить добычу на уровне марта.
"При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана. <...> Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты", — пояснил чиновник.
По его словам, Россия войдет в общий график, когда страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу при восстановлении спроса.
Как считает Новак, мировой рынок нефти выйдет на докризисный уровень к середине 2022 года.
Страны ОПЕК+ из-за падения спроса на фоне пандемии с мая 2020 года сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления ограничения корректировались, на этот март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.