https://ria.ru/20210304/naznachenie-1599895685.html
В Кремле подтвердили назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева
В Кремле подтвердили назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ РФ Сергея Королева, который ранее руководил Службой экономической... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:48
2021-03-04T12:48
2021-03-04T12:48
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рбк (медиагруппа)
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ РФ Сергея Королева, который ранее руководил Службой экономической безопасности ведомства.Ранее РБК со ссылкой на два источника, близкие к ведомству, сообщил о назначении генерал-полковника Королева первым замдиректора ФСБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), дмитрий песков