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В Эстонии начались учения НАТО
В Эстонии начались учения НАТО
Учения НАТО Furious Wolf ("Яростный волк"), в которых участвуют наземные авиационные корректировщики огня совместно с экипажами самолетов НАТО, начались в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:25
2021-03-04T19:25
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Учения НАТО Furious Wolf ("Яростный волк"), в которых участвуют наземные авиационные корректировщики огня совместно с экипажами самолетов НАТО, начались в Эстонии, сообщил в четверг Главный штаб эстонских сил обороны.Учения Furious Wolf, которые проходят в странах Балтии два раза в год, специально разработаны для интеграции воздушных и наземных операций.Учения проходят как в Литве, на авиабазе в Шауляе, так и в Эстонии, в военном городке Тапа и окрестностях города Раквере.Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.
https://ria.ru/20210228/ucheniya-1599281782.html
https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html
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балтия, нато, эстония, в мире

В Эстонии начались учения НАТО

19:25 04.03.2021
 
© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Учения НАТО Furious Wolf ("Яростный волк"), в которых участвуют наземные авиационные корректировщики огня совместно с экипажами самолетов НАТО, начались в Эстонии, сообщил в четверг Главный штаб эстонских сил обороны.
Учения Furious Wolf, которые проходят в странах Балтии два раза в год, специально разработаны для интеграции воздушных и наземных операций.
Учения проходят как в Литве, на авиабазе в Шауляе, так и в Эстонии, в военном городке Тапа и окрестностях города Раквере.

"В четверг в Раквере авиационные корректировщики совместно работали с экипажами истребителей ВВС Италии, которые взлетали с авиабазы в Шауляе. На следующей неделе в учениях примут участие истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, которые базируются на авиабазе Эмари под Таллином", - говорится в сообщении.

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