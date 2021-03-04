https://ria.ru/20210304/nato-1599985827.html

В Эстонии начались учения НАТО

В Эстонии начались учения НАТО

Учения НАТО Furious Wolf ("Яростный волк"), в которых участвуют наземные авиационные корректировщики огня совместно с экипажами самолетов НАТО, начались в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T19:25

2021-03-04T19:25

2021-03-04T19:25

балтия

нато

эстония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152662/23/1526622361_0:48:1037:631_1920x0_80_0_0_2e2a9537e940736ce79bcb7475292307.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Учения НАТО Furious Wolf ("Яростный волк"), в которых участвуют наземные авиационные корректировщики огня совместно с экипажами самолетов НАТО, начались в Эстонии, сообщил в четверг Главный штаб эстонских сил обороны.Учения Furious Wolf, которые проходят в странах Балтии два раза в год, специально разработаны для интеграции воздушных и наземных операций.Учения проходят как в Литве, на авиабазе в Шауляе, так и в Эстонии, в военном городке Тапа и окрестностях города Раквере.Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

https://ria.ru/20210228/ucheniya-1599281782.html

https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html

балтия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтия, нато, эстония, в мире