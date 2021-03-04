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Эксперт назвал планы ввести "налог на Google" мировым трендом
Эксперт назвал планы ввести "налог на Google" мировым трендом
Введение нового налога для зарубежных IT-компаний, обсуждаемое властями РФ, соответствует мировым трендам, считает глава Ассоциации электронных коммуникаций... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:51
2021-03-04T15:40
россия
сергей плуготаренко
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
российская ассоциация электронных коммуникаций
технологии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение нового налога для зарубежных IT-компаний, обсуждаемое властями РФ, соответствует мировым трендам, считает глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.Газета "Ведомости" в четверг сообщила со ссылкой на источники, что власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко."Мы уверены, что Минцифры и правительство подходят к выбору налоговых режимов для "цифры" в РФ взвешенно и комплексно, и наблюдаем, как активно они консультируются с индустрией. Последние события вокруг налогового маневра и новых мер стимулирования IT-отрасли наглядно это демонстрируют", - добавил глава профильной ассоциации.
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россия, сергей плуготаренко, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), российская ассоциация электронных коммуникаций, технологии

Эксперт назвал планы ввести "налог на Google" мировым трендом

13:51 04.03.2021 (обновлено: 15:40 04.03.2021)
 
© Фото предоставлено РОЦИТГлава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Плуготаренко Сергей
Глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Плуготаренко Сергей - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото предоставлено РОЦИТ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение нового налога для зарубежных IT-компаний, обсуждаемое властями РФ, соответствует мировым трендам, считает глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
Газета "Ведомости" в четверг сообщила со ссылкой на источники, что власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
"Радует то, что специалисты Минцифры и правительства погружены в мировые тенденции налогообложения глобальных цифровых компаний. Введение налоговых режимов на цифровые сервисы в различных юрисдикциях – мировой тренд", - сказал Плуготаренко РИА Новости.
"Мы уверены, что Минцифры и правительство подходят к выбору налоговых режимов для "цифры" в РФ взвешенно и комплексно, и наблюдаем, как активно они консультируются с индустрией. Последние события вокруг налогового маневра и новых мер стимулирования IT-отрасли наглядно это демонстрируют", - добавил глава профильной ассоциации.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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РоссияСергей ПлуготаренкоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Российская ассоциация электронных коммуникацийТехнологии
 
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