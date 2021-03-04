https://ria.ru/20210304/nalog-1599910433.html

Эксперт назвал планы ввести "налог на Google" мировым трендом

Эксперт назвал планы ввести "налог на Google" мировым трендом

Введение нового налога для зарубежных IT-компаний, обсуждаемое властями РФ, соответствует мировым трендам, считает глава Ассоциации электронных коммуникаций... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:51

2021-03-04T13:51

2021-03-04T15:40

россия

сергей плуготаренко

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

российская ассоциация электронных коммуникаций

технологии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение нового налога для зарубежных IT-компаний, обсуждаемое властями РФ, соответствует мировым трендам, считает глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.Газета "Ведомости" в четверг сообщила со ссылкой на источники, что власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко."Мы уверены, что Минцифры и правительство подходят к выбору налоговых режимов для "цифры" в РФ взвешенно и комплексно, и наблюдаем, как активно они консультируются с индустрией. Последние события вокруг налогового маневра и новых мер стимулирования IT-отрасли наглядно это демонстрируют", - добавил глава профильной ассоциации.

https://ria.ru/20210304/nalog-1599890690.html

россия

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россия, сергей плуготаренко, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), российская ассоциация электронных коммуникаций, технологии