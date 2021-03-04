https://ria.ru/20210304/nalog-1599890690.html

ОП предсказала провокации по поводу инициативы ввести цифровой налог

ОП предсказала провокации по поводу инициативы ввести цифровой налог

Инициатива ввести в России цифровой налог для западных IT-корпораций может вызвать провокации, однако это лишь повторение практики "цивилизованных стран" и... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:23

2021-03-04T12:23

2021-03-04T12:23

дмитрий чернышенко

александр малькевич

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Инициатива ввести в России цифровой налог для западных IT-корпораций может вызвать провокации, однако это лишь повторение практики "цивилизованных стран" и приглашение к конструктивному диалогу, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Ранее "Ведомости" сообщили, что введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Собранные средства, как предполагается, будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.Россия в данном случае, как обратил внимание общественник, даже выступает "в позиции догоняющих".

https://ria.ru/20210304/nalog-1599865692.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, александр малькевич