ОП предсказала провокации по поводу инициативы ввести цифровой налог
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Инициатива ввести в России цифровой налог для западных IT-корпораций может вызвать провокации, однако это лишь повторение практики "цивилизованных стран" и приглашение к конструктивному диалогу, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Ранее "Ведомости" сообщили, что введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Собранные средства, как предполагается, будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.
"Мы поддерживаем эту инициативу. Так называемые цифровые налоги, налоги на деятельность крупных IT-корпораций - это общемировая практика. В этом нет ничего необычного, странного, тревожного. Так устроена жизнь во всех цивилизованных странах", - прокомментировал инициативу Малькевич.
Россия в данном случае, как обратил внимание общественник, даже выступает "в позиции догоняющих".
"Но мы предвкушаем, что наверняка будут провокации, будут стоны, будут рассказывать о том, как Россия выкручивает руки. Нет. Россия приглашает IT-корпорации международные к цивилизованному разговору. И надеемся, что они готовы ответить конструктивным сотрудничеством", - отметил Малькевич.