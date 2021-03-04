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https://ria.ru/20210304/nalog-1599890690.html
ОП предсказала провокации по поводу инициативы ввести цифровой налог
ОП предсказала провокации по поводу инициативы ввести цифровой налог
Инициатива ввести в России цифровой налог для западных IT-корпораций может вызвать провокации, однако это лишь повторение практики "цивилизованных стран" и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:23
2021-03-04T12:23
дмитрий чернышенко
александр малькевич
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Инициатива ввести в России цифровой налог для западных IT-корпораций может вызвать провокации, однако это лишь повторение практики "цивилизованных стран" и приглашение к конструктивному диалогу, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.Ранее "Ведомости" сообщили, что введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Собранные средства, как предполагается, будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.Россия в данном случае, как обратил внимание общественник, даже выступает "в позиции догоняющих".
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дмитрий чернышенко, александр малькевич

ОП предсказала провокации по поводу инициативы ввести цифровой налог

12:23 04.03.2021
 
© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Depositphotos / spaxiax
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Инициатива ввести в России цифровой налог для западных IT-корпораций может вызвать провокации, однако это лишь повторение практики "цивилизованных стран" и приглашение к конструктивному диалогу, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Ранее "Ведомости" сообщили, что введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Собранные средства, как предполагается, будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.
Программирование - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
10:06
Эксперт назвал введение в России нового налога для IT-гигантов неизбежным
"Мы поддерживаем эту инициативу. Так называемые цифровые налоги, налоги на деятельность крупных IT-корпораций - это общемировая практика. В этом нет ничего необычного, странного, тревожного. Так устроена жизнь во всех цивилизованных странах", - прокомментировал инициативу Малькевич.
Россия в данном случае, как обратил внимание общественник, даже выступает "в позиции догоняющих".
"Но мы предвкушаем, что наверняка будут провокации, будут стоны, будут рассказывать о том, как Россия выкручивает руки. Нет. Россия приглашает IT-корпорации международные к цивилизованному разговору. И надеемся, что они готовы ответить конструктивным сотрудничеством", - отметил Малькевич.
 
Дмитрий ЧернышенкоАлександр Малькевич
 
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