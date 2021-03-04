https://ria.ru/20210304/nachalstvo-1599853883.html

Россияне рассказали, как они относятся к женщинам-начальницам

Россияне рассказали, как они относятся к женщинам-начальницам

Больше половины россиян не хотели бы работать под руководством женщины, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T07:18

2021-03-04T07:18

2021-03-04T07:18

россия

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Больше половины россиян не хотели бы работать под руководством женщины, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Вместе с тем 86,4% участников исследования имеют опыт работы под руководством женщины и 43,8% из них заявили, что их руководительница хорошо исполняет или исполняла (если речь о прошлом месте работы) свои обязанности. А 12% низко оценили профессиональные качества своей начальницы. Остальные не смогли ответить на этот вопрос.Для 58,4% россиян имеет значение возраст руководителя. Больше половины респондентов назвали идеальным возрастом начальницы 40–50 лет, ещё треть — 30–40 лет. Меньше 5% согласны работать в команде женщины-босса моложе 30 лет.Большинство респондентов уверено, что женщины на руководящих постах ведут себя более эмоционально и менее организованно, чем мужчины. При этом дамы могут дать фору мужчинам в плане креативности и проявления понимания по отношению к подчинённым. Среди главных недостатков женщины-начальницы участники опроса выделили неумение делегировать полномочия, выделение любимчиков, нарушение личных границ, излишняя требовательность и некомпетентность, указывается в исследовании.По мнению опрошенных, женщины-руководители могут быть наиболее эффективны в таких сферах деятельности, как красота, образование и наука, торговля, медицина, а также искусство, развлечение, СМИ. При этом участники исследования считают, что управленцы женского пола плохо проявляют себя в строительстве, IT и политике.

https://ria.ru/20200306/1568223347.html

https://ria.ru/20210304/rabota-1599844273.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество