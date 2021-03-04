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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210304/murashki-1599503682.html
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки
Что такое мурашки? Почему они появляются, когда мы слушаем музыку или видим трогательную сцену в кино? Чем мурашки отличаются от "фриссонов" и как работает система их появления? Зачем ученые измеряют мурашки и как можно использовать полученные данные? Все ли люди могут испытывать мурашки и при чем здесь механизм вознаграждения мозга?
2021-03-04T12:00
2021-03-04T12:00
яснопонятно
подкаст
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Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки
Что такое мурашки? Почему они появляются, когда мы слушаем музыку или видим трогательную сцену в кино? Чем мурашки отличаются от "фриссонов" и как работает система их появления? Зачем ученые измеряют мурашки и как можно использовать полученные данные? Все ли люди могут испытывать мурашки и при чем здесь механизм вознаграждения мозга?
audio/mpeg
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки
Что такое мурашки? Почему они появляются, когда мы слушаем музыку или видим трогательную сцену в кино? Чем мурашки отличаются от "фриссонов" и как работает система их появления? Зачем ученые измеряют мурашки и как можно использовать полученные данные? Все ли люди могут испытывать мурашки и при чем здесь механизм вознаграждения мозга?
audio/mpeg
Чем отличаются "температурные" мурашки от эмоциональных мурашек рассказывал Антон Лукашевич, сотрудник кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета и лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ. "Музыку для мурашек" ставили Ваня и Лина. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки

12:00 04.03.2021
 
ЯсноПонятно
Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки
12:00
Читать ria.ru в
Что такое мурашки? Почему они появляются, когда мы слушаем музыку или видим трогательную сцену в кино? Чем мурашки отличаются от "фриссонов" и как работает система их появления? Зачем ученые измеряют мурашки и как можно использовать полученные данные? Все ли люди могут испытывать мурашки и при чем здесь механизм вознаграждения мозга?
Чем отличаются "температурные" мурашки от эмоциональных мурашек рассказывал Антон Лукашевич, сотрудник кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета и лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ. "Музыку для мурашек" ставили Ваня и Лина.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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