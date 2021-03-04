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По жителям Центральной России ударит "барический молоток"
По жителям Центральной России ударит "барический молоток"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил в Instagram жителей Центральной России об опасности сильных колебаний атмосферного... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:14
2021-03-04T20:14
2021-03-04T21:07
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил в Instagram жителей Центральной России об опасности сильных колебаний атмосферного давления."Москвичей ударит барическим "молотком". Такие значимые изменения атмосферного давления, более чем на семь-десять единиц за сутки, <…> самым негативным образом скажутся на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей", — написал он. По словам синоптика, в ближайшие несколько дней произойдет несколько резких взлетов атмосферного давления, которые будут чередоваться с падениями "до барического дна". Тишковец считает, перепады вызваны серией североатлантических циклонов, которые спровоцируют быструю смену теплых и холодных воздушных масс.
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погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
предупредил в Instagram
жителей Центральной России об опасности сильных колебаний атмосферного давления.
"Москвичей ударит барическим "молотком". Такие значимые изменения атмосферного давления, более чем на семь-десять единиц за сутки, <…> самым негативным образом скажутся на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей", — написал он.
По словам синоптика, в ближайшие несколько дней произойдет несколько резких взлетов атмосферного давления, которые будут чередоваться с падениями "до барического дна".
"То есть практически каждые сутки мы будем стремительно "погружаться" в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток", — добавил он.
Тишковец считает, перепады вызваны серией североатлантических циклонов, которые спровоцируют быструю смену теплых и холодных воздушных масс.