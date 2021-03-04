https://ria.ru/20210304/molotok-1599992317.html

По жителям Центральной России ударит "барический молоток"

По жителям Центральной России ударит "барический молоток"

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил в Instagram жителей Центральной России об опасности сильных колебаний атмосферного... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T20:14

2021-03-04T20:14

2021-03-04T21:07

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил в Instagram жителей Центральной России об опасности сильных колебаний атмосферного давления."Москвичей ударит барическим "молотком". Такие значимые изменения атмосферного давления, более чем на семь-десять единиц за сутки, <…> самым негативным образом скажутся на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей", — написал он. По словам синоптика, в ближайшие несколько дней произойдет несколько резких взлетов атмосферного давления, которые будут чередоваться с падениями "до барического дна". Тишковец считает, перепады вызваны серией североатлантических циклонов, которые спровоцируют быструю смену теплых и холодных воздушных масс.

https://ria.ru/20210304/zima-1599926249.html

https://ria.ru/20210304/sneg-1599929479.html

москва

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погода, евгений тишковец, москва, общество