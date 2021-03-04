https://ria.ru/20210304/molodost-1599852493.html

Женщины рассказали, сколько они готовы тратить на сохранение молодости

Женщины рассказали, сколько они готовы тратить на сохранение молодости

Российские женщины готовы тратить на антивозрастной уход до 5% своего ежемесячного дохода, или в среднем около пяти тысяч рублей в месяц, при этом самым... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T06:20

2021-03-04T06:20

2021-03-04T06:20

россия

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские женщины готовы тратить на антивозрастной уход до 5% своего ежемесячного дохода, или в среднем около пяти тысяч рублей в месяц, при этом самым востребованным средством для ухода за собой стал крем для лица, говорится в исследовании НПФ "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.По данным исследования, абсолютное большинство россиянок (87,1%) тратится на средства для антивозрастного ухода. Две трети женщин готовы тратить на антивозрастной уход до пяти тысяч рублей в месяц, что составляет в среднем до 5% от их ежемесячного дохода. До 10 тысяч рублей готовы тратить 15,2% опрошенных, а до 20 тысяч рублей - 2,5% респондентов. Более 20 тысяч рублей на поддержание или сохранение молодости готовы отдавать лишь 0,5% опрошенных."Почти половина респондентов (49,4%), использующих или планирующих использовать антивозрастной уход, предпочитают проверенные бренды средней ценовой категории", - выяснили эксперты.Четверть россиянок ищут самые выгодные предложения в магазинах и берут товары со скидкой из разных ценовых категорий, еще 17% женщин не всегда смотрят на цену, а берут лучший продукт, основываясь на отзывах и советах знакомых. Примерно 11,9% опрошенных устраивает бюджетная косметика, а 9,5% россиянок покупают косметику известных и дорогих брендов.Самыми необходимыми средствами для ухода 73,3% россиянок считают крем для лица, 40,8% - крем для глаз. Около 35,7% опрошенных не могут обойтись без тоника или лосьона, 33,5% - средства для защиты от солнца, а 21,9% - сыворотки. При этом каждая десятая женщина при необходимости не будет использовать вышеперечисленные средства.Почти 60% россиянок полагают, что косметика для антивозрастного ухода необходима женщинам: чуть более трети считают, что начинать пользоваться ей нужно с 25-30 лет, а четверть – после 35 лет. И лишь 3,1% женщин уверены, что бороться с признаками возраста не стоит вовсе.НПФ "Открытие" проводил исследование в феврале по трем возрастным группам (до 29 лет, 30-49 лет, старше 50 лет). Репрезентативная выборка включает ответы 1000 россиян со всей России.

https://ria.ru/20210225/son-1598854354.html

https://ria.ru/20210218/molodost-1597928447.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество