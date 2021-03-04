https://ria.ru/20210304/mladentsy--1599954017.html
Ученые выявили неожиданное влияние изменения климата на младенцев
Ученые выявили неожиданное влияние изменения климата на младенцев
Ученые Ланкастерского университета в Великобритании и Научно-исследовательского института имени Освальдо Круза в Бразилии выяснили, как глобальное изменение... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:10
2021-03-04T17:10
2021-03-04T17:40
амазонас
открытия - риа наука
великобритания
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ученые Ланкастерского университета в Великобритании и Научно-исследовательского института имени Освальдо Круза в Бразилии выяснили, как глобальное изменение климата влияет на здоровье младенцев. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Sustainability.Команда исследователей в течение одиннадцати лет изучала данные по рождаемости в 43 сильно зависящих от рек муниципалитетах штата Амазонас в Бразилии. Им удалось выяснить, как количество выпавших осадков за время беременности женщины повлияло на вес и рост ребенка при рождении.Согласно полученным данным, экстремальные климатические условия способствуют преждевременным родам, в результате которых рождаются дети с дефицитом массы тела или недостаточным ростом.Исследователи подчеркивают, что экстремальные климатические условия могут влиять на здоровье матерей и их будущих детей разными способами, например вызывая неурожай, сокращая доступ к питательной и доступной пище, увеличивая распространенность инфекционных заболеваний."Чрезвычайно сильные дожди в Амазонке вызывают наводнения в реках, которые подвергают более бедные семьи риску заболеваний, передаваемых через воду, и создают идеальные условия для размножения комаров, что приводит к вспышкам малярии или лихорадки денге", — отметили специалисты.Ученые заключили, что изменение климата в Амазонии вызывает сильное беспокойство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/poteplenie-1596213783.html
https://ria.ru/20201127/globalwarming-1586642237.html
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амазонас, открытия - риа наука, великобритания, бразилия
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Ученые Ланкастерского университета в Великобритании
и Научно-исследовательского института имени Освальдо Круза в Бразилии
выяснили, как глобальное изменение климата влияет на здоровье младенцев. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Sustainability.
Команда исследователей в течение одиннадцати лет изучала данные по рождаемости в 43 сильно зависящих от рек муниципалитетах штата Амазонас
в Бразилии. Им удалось выяснить, как количество выпавших осадков за время беременности женщины повлияло на вес и рост ребенка при рождении.
Согласно полученным данным, экстремальные климатические условия способствуют преждевременным родам, в результате которых рождаются дети с дефицитом массы тела или недостаточным ростом.
"Снижение средней массы тела при рождении составило почти 200 грамм", — установили ученые.
Исследователи подчеркивают, что экстремальные климатические условия могут влиять на здоровье матерей и их будущих детей разными способами, например вызывая неурожай, сокращая доступ к питательной и доступной пище, увеличивая распространенность инфекционных заболеваний.
"Чрезвычайно сильные дожди в Амазонке вызывают наводнения в реках, которые подвергают более бедные семьи риску заболеваний, передаваемых через воду, и создают идеальные условия для размножения комаров, что приводит к вспышкам малярии или лихорадки денге", — отметили специалисты.
Ученые заключили, что изменение климата в Амазонии вызывает сильное беспокойство.