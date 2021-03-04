https://ria.ru/20210304/mks-1599971665.html

На МКС оценили влияние трещин на продление работы станции

На МКС оценили влияние трещин на продление работы станции

Устранение трещин в служебном модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции не повлияет на возможность продления работы МКС до 2028... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:07

2021-03-04T18:07

2021-03-04T18:07

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Устранение трещин в служебном модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции не повлияет на возможность продления работы МКС до 2028 года, заявил заместитель руководителя полета российского сегмента станции Юрий Гидзенко.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.Сейчас российские космонавты заняты устранением утечки.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210303/kosmos-1599761633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука