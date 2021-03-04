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На МКС оценили влияние трещин на продление работы станции
На МКС оценили влияние трещин на продление работы станции
Устранение трещин в служебном модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции не повлияет на возможность продления работы МКС до 2028... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:07
2021-03-04T18:07
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Устранение трещин в служебном модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции не повлияет на возможность продления работы МКС до 2028 года, заявил заместитель руководителя полета российского сегмента станции Юрий Гидзенко.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.Сейчас российские космонавты заняты устранением утечки.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

На МКС оценили влияние трещин на продление работы станции

18:07 04.03.2021
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Устранение трещин в служебном модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции не повлияет на возможность продления работы МКС до 2028 года, заявил заместитель руководителя полета российского сегмента станции Юрий Гидзенко.

"Решение об этом на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала. При этом, вот эти вот заделанные трещины, они никоим образом не повлияют на уменьшение вот этого срока работы станции до 2028 года", - сказал Гидзенко в эфире телеканала "Россия 24".

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.
Сейчас российские космонавты заняты устранением утечки.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 14:50
Источник назвал возможные причины появления трещин на МКС
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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