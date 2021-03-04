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Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС
Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС
Российские космонавты на МКС начинают засверливать вызвавшую утечку воздуха трещину в корпусе модуля "Звезда", чтобы не допустить ее расползания, следует из... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:17
2021-03-04T15:17
2021-03-04T15:41
хочу стать космонавтом
виктор гловер
соити ногути
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские космонавты на МКС начинают засверливать вызвавшую утечку воздуха трещину в корпусе модуля "Звезда", чтобы не допустить ее расползания, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Специалист Хьюстонского центра управления полетами сообщил астронавтам, что их коллеги начинают работу по засверливанию концов трещины в промежуточной камере "Звезды". При этом уточняющий вопрос одного из астронавтов, стоит ли беспокоиться по этому поводу, специалист оставил без ответа."Начинаем с верхнего отверстия... По готовности можете начинать", - сказал позже космонавту Сергею Рыжикову специалист Подмосковного центра управления полетами.Космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля "Звезда", вызвавшей утечку воздуха из МКС, следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами."Выполнено сверление, все в порядке", - сказал Рыжиков наземному специалисту.Теперь Рыжикову предстоит сфотографировать сделанные отверстия.Как сообщалось, на этой неделе пройдут работы по окончательной заделке первой из двух трещин длиной 4,5 сантиметра, обнаруженной в минувшем октябре. По плану, они займут пять дней.Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку.Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно и о второй трещине в промежуточной камере "Звезды".Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/mks-1599776300.html
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виктор гловер, соити ногути, земля, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Российские космонавты на МКС
начинают засверливать вызвавшую утечку воздуха трещину в корпусе модуля "Звезда", чтобы не допустить ее расползания, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Специалист Хьюстонского центра управления полетами сообщил астронавтам, что их коллеги начинают работу по засверливанию концов трещины в промежуточной камере "Звезды". При этом уточняющий вопрос одного из астронавтов, стоит ли беспокоиться по этому поводу, специалист оставил без ответа.
"Начинаем с верхнего отверстия... По готовности можете начинать", - сказал позже космонавту Сергею Рыжикову специалист Подмосковного центра управления полетами.
Космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля "Звезда", вызвавшей утечку воздуха из МКС, следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами.
"Выполнено сверление, все в порядке", - сказал Рыжиков наземному специалисту.
Теперь Рыжикову предстоит сфотографировать сделанные отверстия.
Как сообщалось, на этой неделе пройдут работы по окончательной заделке первой из двух трещин длиной 4,5 сантиметра, обнаруженной в минувшем октябре. По плану, они займут пять дней.
Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку.
Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно и о второй трещине в промежуточной камере "Звезды".
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли
на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс
, Майкл Хопкинс
, Виктор Гловер
и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути
.