https://ria.ru/20210304/mks-1599928622.html

Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС

Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС

Российские космонавты на МКС начинают засверливать вызвавшую утечку воздуха трещину в корпусе модуля "Звезда", чтобы не допустить ее расползания, следует из... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:17

2021-03-04T15:17

2021-03-04T15:41

хочу стать космонавтом

виктор гловер

соити ногути

земля

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские космонавты на МКС начинают засверливать вызвавшую утечку воздуха трещину в корпусе модуля "Звезда", чтобы не допустить ее расползания, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Специалист Хьюстонского центра управления полетами сообщил астронавтам, что их коллеги начинают работу по засверливанию концов трещины в промежуточной камере "Звезды". При этом уточняющий вопрос одного из астронавтов, стоит ли беспокоиться по этому поводу, специалист оставил без ответа."Начинаем с верхнего отверстия... По готовности можете начинать", - сказал позже космонавту Сергею Рыжикову специалист Подмосковного центра управления полетами.Космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля "Звезда", вызвавшей утечку воздуха из МКС, следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами."Выполнено сверление, все в порядке", - сказал Рыжиков наземному специалисту.Теперь Рыжикову предстоит сфотографировать сделанные отверстия.Как сообщалось, на этой неделе пройдут работы по окончательной заделке первой из двух трещин длиной 4,5 сантиметра, обнаруженной в минувшем октябре. По плану, они займут пять дней.Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку.Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно и о второй трещине в промежуточной камере "Звезды".Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/mks-1599776300.html

https://ria.ru/20210303/kosmos-1599766320.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор гловер, соити ногути, земля, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука