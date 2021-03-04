https://ria.ru/20210304/mistrali-1599849719.html

Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"

Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"

Российские вертолетоносцы проекта 23900, которые будут аналогами французских "Мистралей", смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, заявил... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T03:06

2021-03-04T03:06

2021-03-04T09:04

новое оружие россии

россия

безопасность

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские вертолетоносцы проекта 23900, которые будут аналогами французских "Мистралей", смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.В Минобороны долго согласовывали требования к облику, и итоговый проект "по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше "Мистралей", отметил источник.Два универсальных десантных корабля проекта 23900 заложили 20 июля 2020 года на заводе "Залив" в Керчи в присутствии Владимира Путина.Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль") станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.Помимо вертолетоносцев, сегодня в России строят и другие десантные корабли, в том числе БДК проекта 11711, которые обладают более скромными характеристиками.Как рассказал РИА Новости гендиректор судостроительного завода "Янтарь" Илья Самарин, заложенные на предприятии в 2019 году БДК улучшенного проекта 11711 смогут нести на палубе не менее двух вертолетов и десант из 300 морских пехотинцев, водоизмещение составит семь тысяч тонн.Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально заключили в 2011 году между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, но из-за событий на Украине и введения санкций против России Франсуа Олланд, бывший тогда президентом страны, решил приостановить действие соглашения.

https://ria.ru/20191205/1561958164.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190605/1555265825.html

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