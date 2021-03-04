Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
03:06 04.03.2021 (обновлено: 09:04 04.03.2021)
© АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"Изображение универсального десантного корабля проекта 23900 "Иван Рогов"
© АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские вертолетоносцы проекта 23900, которые будут аналогами французских "Мистралей", смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
"Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов, на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников", — рассказал собеседник агентства.
В Минобороны долго согласовывали требования к облику, и итоговый проект "по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше "Мистралей", отметил источник.
Два универсальных десантных корабля проекта 23900 заложили 20 июля 2020 года на заводе "Залив" в Керчи в присутствии Владимира Путина.
5 декабря 2019, 08:00Ответ "Мистралям". Каким будет новый российский вертолетоносец
Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль") станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.
Помимо вертолетоносцев, сегодня в России строят и другие десантные корабли, в том числе БДК проекта 11711, которые обладают более скромными характеристиками.
Как рассказал РИА Новости гендиректор судостроительного завода "Янтарь" Илья Самарин, заложенные на предприятии в 2019 году БДК улучшенного проекта 11711 смогут нести на палубе не менее двух вертолетов и десант из 300 морских пехотинцев, водоизмещение составит семь тысяч тонн.
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально заключили в 2011 году между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, но из-за событий на Украине и введения санкций против России Франсуа Олланд, бывший тогда президентом страны, решил приостановить действие соглашения.
5 июня 2019, 10:18Сказано в эфиреВоенный обозреватель: потребность в своих "Мистралях" у нашего ВМФ естьПервый российский корабль, аналогичный вертолетоносцу типа "Мистраль", планируется построить ориентировочно к 2025 году, сообщил информированный источник. Эти планы оценил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Михаил Ходаренок.