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Тадж-Махал эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Тадж-Махал эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Полиция индийского города Агра эвакуировала посетителей всемирно известного мавзолея Тадж-Махал после сообщения о заложенном рядом с ним взрывном устройстве. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:25
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уттар-прадеш
агра
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Полиция индийского города Агра эвакуировала посетителей всемирно известного мавзолея Тадж-Махал после сообщения о заложенном рядом с ним взрывном устройстве.Центральные вооруженные полицейские силы Индии и полиция Агры начали поиск взрывного устройства, также на место вызвана группа по обезвреживанию бомб.В качестве меры предосторожности все туристы, находившиеся внутри исторического памятника, были немедленно эвакуированы, а въезд и выезд закрыты.Как отмечает телеканал Zee news, по предварительным данным, звонок с угрозой взрыва был сделан из города Ферозабад в индийском штате Уттар-Прадеш, в настоящее время предпринимаются попытки найти звонящего.Позже генеральный инспектор Агры заявил телеканалу India TV, что власти не нашли в Тадж-Махале взрывных устройств.
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уттар-прадеш, агра, индия, в мире

Тадж-Махал эвакуировали из-за сообщения о бомбе

09:25 04.03.2021 (обновлено: 10:10 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Полиция индийского города Агра эвакуировала посетителей всемирно известного мавзолея Тадж-Махал после сообщения о заложенном рядом с ним взрывном устройстве.
"Четвертого марта 2021 года с номера 8318881301 поступила информация, что рядом с Тадж-Махалом заложена бомба, которая через некоторое время взорвется", - сообщил представитель полиции Агры в Twitter.
Центральные вооруженные полицейские силы Индии и полиция Агры начали поиск взрывного устройства, также на место вызвана группа по обезвреживанию бомб.
В качестве меры предосторожности все туристы, находившиеся внутри исторического памятника, были немедленно эвакуированы, а въезд и выезд закрыты.
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Как отмечает телеканал Zee news, по предварительным данным, звонок с угрозой взрыва был сделан из города Ферозабад в индийском штате Уттар-Прадеш, в настоящее время предпринимаются попытки найти звонящего.
Позже генеральный инспектор Агры заявил телеканалу India TV, что власти не нашли в Тадж-Махале взрывных устройств.
"Сегодня утром неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что в Тадж-Махале будет взрыв бомбы. Сразу же, согласно правилам, наш сапер и другие бригады провели тщательный обыск помещения. Пока наши полевые подразделения не предоставили никакой информации об обнаружении такого предмета", - сказал генеральный инспектор Агры Сатиш Ганеш.
 
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