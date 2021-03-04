https://ria.ru/20210304/minirovanie-1599861542.html

Тадж-Махал эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Тадж-Махал эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Полиция индийского города Агра эвакуировала посетителей всемирно известного мавзолея Тадж-Махал после сообщения о заложенном рядом с ним взрывном устройстве. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:25

2021-03-04T09:25

2021-03-04T10:10

уттар-прадеш

агра

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156215/93/1562159379_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_bafb77babf1a908988050815947f6294.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Полиция индийского города Агра эвакуировала посетителей всемирно известного мавзолея Тадж-Махал после сообщения о заложенном рядом с ним взрывном устройстве.Центральные вооруженные полицейские силы Индии и полиция Агры начали поиск взрывного устройства, также на место вызвана группа по обезвреживанию бомб.В качестве меры предосторожности все туристы, находившиеся внутри исторического памятника, были немедленно эвакуированы, а въезд и выезд закрыты.Как отмечает телеканал Zee news, по предварительным данным, звонок с угрозой взрыва был сделан из города Ферозабад в индийском штате Уттар-Прадеш, в настоящее время предпринимаются попытки найти звонящего.Позже генеральный инспектор Агры заявил телеканалу India TV, что власти не нашли в Тадж-Махале взрывных устройств.

https://ria.ru/20201118/minirovanie-1585097535.html

уттар-прадеш

агра

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уттар-прадеш, агра, индия, в мире