https://ria.ru/20210304/mify-1599905956.html

Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении

Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении

Диетолог и нутрициолог из Мельбурна Лаура Форд развеяла три главных мифа о питании, которые связаны с похудением. На ее пост в Instagram обратило внимание... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:30

2021-03-04T13:30

2021-03-04T13:30

углеводы

макароны

похудение

мельбурн

диета

хлеб

питание

продукты

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Диетолог и нутрициолог из Мельбурна Лаура Форд развеяла три главных мифа о питании, которые связаны с похудением. На ее пост в Instagram обратило внимание издание Daily Mail.Так, Форд отметила, что часто ее клиенты отказываются от углеводов или глютена, чтобы похудеть. По ее словам, углеводы являются топливом для мозга, а также — источником энергии для организма.В случае их отсутствия в рационе организм будет использовать белок или жир для получения сил.Эксперт предложила употреблять сложные углеводы, например, батат, коричневый рис и цельнозерновые продукты. При этом не стоит бояться хлеба, картофеля и макарон. По словам Форд, их можно есть в умеренных количествах.Продукты без содержания глютена, как подчеркнула эксперт, не всегда полезны для организма. Часто они подвергаются сильной переработке и содержат меньше клетчатки.Также Форд предупредила, что колебание веса в течение дня или даже недели — нормальное явление. Он зависит от разных факторов, в том числе от продуктов и напитков, которые человек употребляет, количества занятий спортом или часов сна. Ежедневно вес, как показывают исследования, может меняться в районе 2,2—2,7 килограмма, что никак не отразится на внешнем виде человек.

https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html

мельбурн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

углеводы, макароны, похудение, мельбурн, диета, хлеб, питание, продукты, общество