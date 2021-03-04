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Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
Диетолог и нутрициолог из Мельбурна Лаура Форд развеяла три главных мифа о питании, которые связаны с похудением. На ее пост в Instagram обратило внимание... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:30
2021-03-04T13:30
углеводы
макароны
похудение
мельбурн
диета
хлеб
питание
продукты
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Диетолог и нутрициолог из Мельбурна Лаура Форд развеяла три главных мифа о питании, которые связаны с похудением. На ее пост в Instagram обратило внимание издание Daily Mail.Так, Форд отметила, что часто ее клиенты отказываются от углеводов или глютена, чтобы похудеть. По ее словам, углеводы являются топливом для мозга, а также — источником энергии для организма.В случае их отсутствия в рационе организм будет использовать белок или жир для получения сил.Эксперт предложила употреблять сложные углеводы, например, батат, коричневый рис и цельнозерновые продукты. При этом не стоит бояться хлеба, картофеля и макарон. По словам Форд, их можно есть в умеренных количествах.Продукты без содержания глютена, как подчеркнула эксперт, не всегда полезны для организма. Часто они подвергаются сильной переработке и содержат меньше клетчатки.Также Форд предупредила, что колебание веса в течение дня или даже недели — нормальное явление. Он зависит от разных факторов, в том числе от продуктов и напитков, которые человек употребляет, количества занятий спортом или часов сна. Ежедневно вес, как показывают исследования, может меняться в районе 2,2—2,7 килограмма, что никак не отразится на внешнем виде человек.
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углеводы, макароны, похудение, мельбурн, диета, хлеб, питание, продукты, общество

Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении

13:30 04.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay/ salahgraphicПаста
Паста - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Pixabay / Pixabay/ salahgraphic
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Диетолог и нутрициолог из Мельбурна Лаура Форд развеяла три главных мифа о питании, которые связаны с похудением. На ее пост в Instagram обратило внимание издание Daily Mail.
Так, Форд отметила, что часто ее клиенты отказываются от углеводов или глютена, чтобы похудеть. По ее словам, углеводы являются топливом для мозга, а также — источником энергии для организма.
В случае их отсутствия в рационе организм будет использовать белок или жир для получения сил.
Эксперт предложила употреблять сложные углеводы, например, батат, коричневый рис и цельнозерновые продукты. При этом не стоит бояться хлеба, картофеля и макарон. По словам Форд, их можно есть в умеренных количествах.
Продукты без содержания глютена, как подчеркнула эксперт, не всегда полезны для организма. Часто они подвергаются сильной переработке и содержат меньше клетчатки.
Также Форд предупредила, что колебание веса в течение дня или даже недели — нормальное явление. Он зависит от разных факторов, в том числе от продуктов и напитков, которые человек употребляет, количества занятий спортом или часов сна. Ежедневно вес, как показывают исследования, может меняться в районе 2,2—2,7 килограмма, что никак не отразится на внешнем виде человек.
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УглеводымакароныпохудениеМельбурндиетахлебПитаниеПродуктыОбщество
 
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