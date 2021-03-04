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МИД посоветовал Евросоюзу сменить обвинительный тон
МИД посоветовал Евросоюзу сменить обвинительный тон
Для выстраивания продуктивного диалога с РФ, Евросоюзу следует сменить обвинительный тон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:32
2021-03-04T17:32
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Для выстраивания продуктивного диалога с РФ, Евросоюзу следует сменить обвинительный тон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Апеллируя к позиции ЕС, официальный представитель МИД уточнила, что политизация темы коронавируса, к которой прибегают евростуктуры, продиктована "нечистоплотной конкуренцией и наносит дополнительный ущерб образу, имиджу, реноме самого же Европейского Союза".
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз

МИД посоветовал Евросоюзу сменить обвинительный тон

17:32 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Для выстраивания продуктивного диалога с РФ, Евросоюзу следует сменить обвинительный тон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы предлагаем ЕС сменить свой публичный, обвинительный тон. Мы призываем, наконец, начать разговор с фактами на руках, кстати говоря, и по проблемным, а может и в первую очередь по проблемным вопросам. Мы к такому разговору готовы, в том числе в публичной плоскости. У нас есть о чем поговорить. И, конечно, нужно просто отказаться от бессмысленной конфронтационной риторики, перейти к выстраиванию конструктивного диалога с нашей страной на равноправной и взаимовыгодной основе", - сказала Захарова на брифинге.
Апеллируя к позиции ЕС, официальный представитель МИД уточнила, что политизация темы коронавируса, к которой прибегают евростуктуры, продиктована "нечистоплотной конкуренцией и наносит дополнительный ущерб образу, имиджу, реноме самого же Европейского Союза".
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евросоюз
 
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