МИД посоветовал Евросоюзу сменить обвинительный тон

"Мы предлагаем ЕС сменить свой публичный, обвинительный тон. Мы призываем, наконец, начать разговор с фактами на руках, кстати говоря, и по проблемным, а может и в первую очередь по проблемным вопросам. Мы к такому разговору готовы, в том числе в публичной плоскости. У нас есть о чем поговорить. И, конечно, нужно просто отказаться от бессмысленной конфронтационной риторики, перейти к выстраиванию конструктивного диалога с нашей страной на равноправной и взаимовыгодной основе", - сказала Захарова на брифинге.