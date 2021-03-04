https://ria.ru/20210304/mgu-1599845804.html

МГУ попал в рейтинг QS по шести направлениям подготовки

МГУ попал в рейтинг QS по шести направлениям подготовки

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2021 по шести... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T01:03

2021-03-04T01:03

2021-03-04T10:40

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-50 международного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2021 по шести направлениям подготовки. Всего вуз представлен в 33 предметных областях, следует из результатов исследования, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Компания Quacquarelli Symonds (QS) ежегодно анализирует качество более 13 тысяч индивидуальных программ, по которым учатся студенты в почти 1,4 тысячи университетов в 83 странах мира. Программы относятся к 48 дисциплинам в пяти широких предметных областях.Как отмечают составители рейтинга, всего в исследовании участвовали 1452 вуза, 40 из России. В текущем году общее количество университетов в некоторых предметных рейтингах выросло. Например, в рейтингах по бизнесу и управлению, компьютерным наукам и информационным системам, гостеприимству и управлению отдыхом, медицине, сестринскому делу, фармацевтике и фармакологии количество университетов увеличилось на 50.В десятку наиболее представленных в предметных рейтингах российских вузов вошли МГУ, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Томский политехнический университет, Национальный университет "Московский физико-технический институт".Так, МГУ занял 24-е место в лингвистике, 29-е в физике и астрономии, 32-е в нефтяном машиностроении, 34-е в математике, 36-е в современных языках, 41-е в философии. Также в топ-100 МГУ вошел по направлениям подготовки археология, история, гостиничное дело, политика и международные отношения, социальная политика и управление, информатика и информационные технологии, инженерия — механическая, авиационная и промышленная, право, образование, биология, химия.Другой лидер среди российских вузов — Высшая школа экономики. Он представлен в 20 предметных рейтингах. Из них по двум — политика и международные отношения и социология — ВШЭ вошла в топ-50. Еще по шести направлениям Вышка оказалась в топ-100: история, философия, социальная политика и управление, образование, экономика и эконометрия, математика."В профильных для факультета социальных наук предметных рейтингах QS Вышка смогла укрепить свои позиции <...> Мы считаем, что такому продвижению в международных рейтингах во многом способствовал Проект 5-100. И конечно, это результат наших общеуниверситетских и межфакультетских усилий и инициатив. Мы продолжаем работать над нашей академической репутацией, несмотря на онлайн, расширяем международные связи, участвуем и проводим семинары и конференции, также развиваем наши магистерские программы, в том числе англоязычные", — прокомментировал результат исследования декан факультета социальных наук ВШЭ Андрей Мельвиль.Также в мировой топ-50 по физике и астрономии удалось выйти Московскому физико-техническому институту (50-е место), по нефтяному машиностроению — Томскому политехническому университету (23-е место), по политике и международным отношениям — Московскому государственному институту международных отношений (41-е место), по исполнительским видам искусства — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (34-е место), по инженерии — добыче полезных ископаемых — Национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС" (42-е место) и Санкт-Петербургскому горному университету (12-е место).Как отметила ректор МИСиС Алевтина Черникова, университет также подтвердил первое место среди российских вузов еще по одному ключевому для себя направлению — "Материаловедению".Она уточнила, что с 2013 года в НИТУ "МИСиС" создали более 30 лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, которые возглавляют ведущие российские и зарубежные ученые — победители открытых международных конкурсов, проводимых вузом.При составлении рейтингов QS использует четыре основных критерия — академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитирования на одну работу, индекс Хирша. Точный вес каждого критерия при оценке предметов отличается, так как в разных предметных областях существуют свои представления об академической деятельности. Например, для дисциплины "Лечебное дело" уровень научной деятельности важнее успешности вуза, тогда как для "Исполнительского искусства" больший вес имеют возможности трудоустройства.

https://ria.ru/20210217/mgu-1597881455.html

https://ria.ru/20210209/premiya-1596630747.html

https://ria.ru/20201224/dolina-1590761245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, qs, мгу имени м. в. ломоносова, общество