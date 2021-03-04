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Опубликованы новые снимки Марса
Опубликованы новые снимки Марса
Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T23:11
2021-03-04T23:11
2021-03-04T23:45
марс
китай
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении. Кадры были сделаны первым в стране зондом для исследования Красной планеты "Тяньвэнь-1", их опубликовал китайский телеканал CGTN. Зонд "Тяньвэнь-1" запустили в июле прошлого года. Его миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии ученые получат информацию, которая поможет подробнее изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса, пролить свет на происхождение и эволюцию планеты, а также ответить на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни людей.
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РИА Новости
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марс, китай, в мире
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Китайское
национальное космическое управление показало три снимка Марса
в высоком разрешении.
Кадры были сделаны первым в стране зондом для исследования Красной планеты "Тяньвэнь-1", их опубликовал китайский телеканал CGTN
.
Зонд "Тяньвэнь-1" запустили в июле прошлого года. Его миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Посадка зонда запланирована на май-июнь.
В случае успеха миссии ученые получат информацию, которая поможет подробнее изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса, пролить свет на происхождение и эволюцию планеты, а также ответить на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни людей.