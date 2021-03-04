https://ria.ru/20210304/mars-1600005280.html

Опубликованы новые снимки Марса

Опубликованы новые снимки Марса

Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T23:11

2021-03-04T23:11

2021-03-04T23:45

марс

китай

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении. Кадры были сделаны первым в стране зондом для исследования Красной планеты "Тяньвэнь-1", их опубликовал китайский телеканал CGTN. Зонд "Тяньвэнь-1" запустили в июле прошлого года. Его миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии ученые получат информацию, которая поможет подробнее изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса, пролить свет на происхождение и эволюцию планеты, а также ответить на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни людей.

марс

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, китай, в мире