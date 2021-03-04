Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/mars-1600005280.html
Опубликованы новые снимки Марса
Опубликованы новые снимки Марса
Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T23:11
2021-03-04T23:45
марс
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599613358_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_2253c4d8dcddc41e3e5156fda50aa5ea.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении. Кадры были сделаны первым в стране зондом для исследования Красной планеты "Тяньвэнь-1", их опубликовал китайский телеканал CGTN. Зонд "Тяньвэнь-1" запустили в июле прошлого года. Его миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Посадка зонда запланирована на май-июнь. В случае успеха миссии ученые получат информацию, которая поможет подробнее изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса, пролить свет на происхождение и эволюцию планеты, а также ответить на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни людей.
марс
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599613358_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_1ce988048e4817c6ca8add185d4259b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марс, китай, в мире

Опубликованы новые снимки Марса

23:11 04.03.2021 (обновлено: 23:45 04.03.2021)
 
CC0 / Pixabay / Красная планета
Красная планета - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
CC0 / Pixabay /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Китайское национальное космическое управление показало три снимка Марса в высоком разрешении.
Кадры были сделаны первым в стране зондом для исследования Красной планеты "Тяньвэнь-1", их опубликовал китайский телеканал CGTN.
Зонд "Тяньвэнь-1" запустили в июле прошлого года. Его миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Посадка зонда запланирована на май-июнь.
В случае успеха миссии ученые получат информацию, которая поможет подробнее изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса, пролить свет на происхождение и эволюцию планеты, а также ответить на главный вопрос: сможет ли Марс в будущем стать пригодным для жизни людей.
 
МарсКитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
01:39В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
Лента новостейМолния