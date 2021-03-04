https://ria.ru/20210304/lyudi-1599863540.html

Названы типы людей, лучше всего переносящих пандемию коронавируса

Названы типы людей, лучше всего переносящих пандемию коронавируса

Период пандемии легче переносят дерзкие, безрассудные и наглые люди. К такому выводу пришли итальянские ученые из Университета Фиренце. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:44

2021-03-04T09:44

2021-03-04T12:56

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Период пандемии легче переносят дерзкие, безрассудные и наглые люди. К такому выводу пришли итальянские ученые из Университета Фиренце.В работе отмечается, социальная изоляция из-за COVID-19 может привести к серьезным психологическим последствиям, в том числе усилению стресса и развитию депрессии. Психопатия, как указывается в статье, характеризуется недостатком сочувствия, социальным доминированием, манипулятивностью, а также импульсивностью и стремлением к острым ощущениям. Согласно результатам исследования, люди с такими чертами лучше пережили ограничительные меры и имели более низкий уровень стресса. Эмоциональный уровень участников с перепадами настроения и неустойчивой психикой оказался значительно ниже.Опрос проводился с 10 марта по 2 июня 2020 года. Окончательная выборка состояла из 619 человек со средним возрастом 31,3 года.Как пояснила "Известиям" доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова, психопатические черты в целом позволяют человеку лучше перенести кризисные ситуации.В то же время, по словам профессора РУДН Марины Артемьевой, люди с такими особенностями могут навредить своим близким: например, посещая рестораны и концерты без маски в период коронавирусной инфекции.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 114,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 115 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.

https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599885379.html

https://ria.ru/20210304/krov-1599848166.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рудн, италия, в мире