https://ria.ru/20210304/kredity-1599869669.html

БРИКС выделит КНР кредиты для поддержки постэпидемического восстановления

БРИКС выделит КНР кредиты для поддержки постэпидемического восстановления

Новый банк развития БРИКС (НБР) одобрил выделение Китаю кредита в размере 7 миллиарда юаней (около 1,08 миллиарда долларов) в рамках программы чрезвычайной... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:32

2021-03-04T10:32

2021-03-04T10:32

россия-китай: главное

новый банк развития брикс

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40432/10/404321002_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_78ebb396f82590a3cc78b11e4d24c310.jpg

МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый банк развития БРИКС (НБР) одобрил выделение Китаю кредита в размере 7 миллиарда юаней (около 1,08 миллиарда долларов) в рамках программы чрезвычайной помощи для поддержки восстановления экономики Китая после COVID-19, объявил банк 2 марта.Это уже второй подобный кредит, одобренный НБР для оказания помощи Китаю в борьбе с эпидемией. До этого в 2020 году им было утверждено и предоставлено Китаю 7 миллиардов юаней кредитных средств.Данная программа поддержит восстановление производства и стабилизацию занятости в стране, и тем самым будет содействовать устойчивому развитию китайской экономики.В апреле 2020 года НБР создал механизм, предлагающий его странам-членам ссуды в качестве помощи в борьбе с пандемией. На сегодняшний день НБР одобрил семь проектов чрезвычайной помощи на общую сумму 7 миллиардов долларов, связанных с борьбой с пандемией COVID-19.НБР был учрежден странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР - в 2014 году для финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других развивающихся странах. Он официально начал работу в Шанхае 21 июля 2015 года.

https://ria.ru/20210303/sputnik-1599751933.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый банк развития брикс, китай