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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210304/kredity-1599869669.html
БРИКС выделит КНР кредиты для поддержки постэпидемического восстановления
БРИКС выделит КНР кредиты для поддержки постэпидемического восстановления
Новый банк развития БРИКС (НБР) одобрил выделение Китаю кредита в размере 7 миллиарда юаней (около 1,08 миллиарда долларов) в рамках программы чрезвычайной... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:32
2021-03-04T10:32
россия-китай: главное
новый банк развития брикс
китай
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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый банк развития БРИКС (НБР) одобрил выделение Китаю кредита в размере 7 миллиарда юаней (около 1,08 миллиарда долларов) в рамках программы чрезвычайной помощи для поддержки восстановления экономики Китая после COVID-19, объявил банк 2 марта.Это уже второй подобный кредит, одобренный НБР для оказания помощи Китаю в борьбе с эпидемией. До этого в 2020 году им было утверждено и предоставлено Китаю 7 миллиардов юаней кредитных средств.Данная программа поддержит восстановление производства и стабилизацию занятости в стране, и тем самым будет содействовать устойчивому развитию китайской экономики.В апреле 2020 года НБР создал механизм, предлагающий его странам-членам ссуды в качестве помощи в борьбе с пандемией. На сегодняшний день НБР одобрил семь проектов чрезвычайной помощи на общую сумму 7 миллиардов долларов, связанных с борьбой с пандемией COVID-19.НБР был учрежден странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР - в 2014 году для финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других развивающихся странах. Он официально начал работу в Шанхае 21 июля 2015 года.
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новый банк развития брикс, китай

БРИКС выделит КНР кредиты для поддержки постэпидемического восстановления

10:32 04.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый банк развития БРИКС (НБР) одобрил выделение Китаю кредита в размере 7 миллиарда юаней (около 1,08 миллиарда долларов) в рамках программы чрезвычайной помощи для поддержки восстановления экономики Китая после COVID-19, объявил банк 2 марта.
Это уже второй подобный кредит, одобренный НБР для оказания помощи Китаю в борьбе с эпидемией. До этого в 2020 году им было утверждено и предоставлено Китаю 7 миллиардов юаней кредитных средств.
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Данная программа поддержит восстановление производства и стабилизацию занятости в стране, и тем самым будет содействовать устойчивому развитию китайской экономики.
В апреле 2020 года НБР создал механизм, предлагающий его странам-членам ссуды в качестве помощи в борьбе с пандемией. На сегодняшний день НБР одобрил семь проектов чрезвычайной помощи на общую сумму 7 миллиардов долларов, связанных с борьбой с пандемией COVID-19.
НБР был учрежден странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР - в 2014 году для финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других развивающихся странах. Он официально начал работу в Шанхае 21 июля 2015 года.
 
Россия-Китай: ГлавноеНовый банк развития БРИКСКитай
 
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