В НАСА назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Июль 2011
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ" в мае 2020 года стал самым серьёзным инцидентом за пять лет, в результате него на высотах от 100 до 6000 километров образовалось 325 обломков, сообщило НАСА.
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже "Роскосмос" подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.
"Основываясь на новых данных, это разрушение оказалось самым серьёзным таким событием за последние пять лет", - говорится в отчёте на сайте входящего в НАСА Космического центра имени Джонсона.
Отмечается, что по состоянию на 1 февраля американские средства наблюдения обнаружили 325 обломков от этого взрыва на высотах от 100 до 6000 километров, из которых в космосе осталось 309.
Взорвавшийся объект находился на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной - 3629 километров и представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.