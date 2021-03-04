https://ria.ru/20210304/kosmos-1599864327.html

В НАСА назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет

В НАСА назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет

Взрыв в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ" в мае 2020 года стал самым серьёзным инцидентом за пять лет, в результате него на высотах от 100... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:55

2021-03-04T09:55

2021-03-04T09:55

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ" в мае 2020 года стал самым серьёзным инцидентом за пять лет, в результате него на высотах от 100 до 6000 километров образовалось 325 обломков, сообщило НАСА.Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже "Роскосмос" подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам."Основываясь на новых данных, это разрушение оказалось самым серьёзным таким событием за последние пять лет", - говорится в отчёте на сайте входящего в НАСА Космического центра имени Джонсона.Отмечается, что по состоянию на 1 февраля американские средства наблюдения обнаружили 325 обломков от этого взрыва на высотах от 100 до 6000 километров, из которых в космосе осталось 309.Взорвавшийся объект находился на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной - 3629 километров и представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

https://ria.ru/20210217/situatsii-1597823332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса