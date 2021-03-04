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В НАСА назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет
В НАСА назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет
Взрыв в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ" в мае 2020 года стал самым серьёзным инцидентом за пять лет, в результате него на высотах от 100... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:55
2021-03-04T09:55
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ" в мае 2020 года стал самым серьёзным инцидентом за пять лет, в результате него на высотах от 100 до 6000 километров образовалось 325 обломков, сообщило НАСА.Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже "Роскосмос" подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам."Основываясь на новых данных, это разрушение оказалось самым серьёзным таким событием за последние пять лет", - говорится в отчёте на сайте входящего в НАСА Космического центра имени Джонсона.Отмечается, что по состоянию на 1 февраля американские средства наблюдения обнаружили 325 обломков от этого взрыва на высотах от 100 до 6000 километров, из которых в космосе осталось 309.Взорвавшийся объект находился на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной - 3629 километров и представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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4.7
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AR-игра "Спутник-мусоросборщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

В НАСА назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет

09:55 04.03.2021
 
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Июль 2011
Пуск ракеты Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат. Июль 2011 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Олег Урусов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Взрыв в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ" в мае 2020 года стал самым серьёзным инцидентом за пять лет, в результате него на высотах от 100 до 6000 километров образовалось 325 обломков, сообщило НАСА.
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже "Роскосмос" подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.
"Основываясь на новых данных, это разрушение оказалось самым серьёзным таким событием за последние пять лет", - говорится в отчёте на сайте входящего в НАСА Космического центра имени Джонсона.
Отмечается, что по состоянию на 1 февраля американские средства наблюдения обнаружили 325 обломков от этого взрыва на высотах от 100 до 6000 километров, из которых в космосе осталось 309.
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Взорвавшийся объект находился на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной - 3629 километров и представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
 
Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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