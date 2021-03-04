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В Чехии ребенок умер от COVID-19
В Чехии ребенок умер от COVID-19
Восьмилетняя девочка скончалась в Чехии от коронавируса, это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший в стране за время пандемии, сообщил в четверг... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:16
2021-03-04T17:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
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ПРАГА, 4 мар — РИА Новости. Восьмилетняя девочка скончалась в Чехии от коронавируса, это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший в стране за время пандемии, сообщил в четверг Минздрав.В конце 2020 года сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом, однако позднее эти данные были удалены из статистик Минздрава.В целом за период пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 — в возрасте до 30 лет. Старейшей жертвой коронавируса стала 110-летняя женщина. Средний возраст умирающих от коронавируса составляет 78 лет.В настоящее время в республике больны коронавирусом 158,5 тысячи человек, из них 8231 госпитализирован.
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коронавирус covid-19, чехия, в мире

В Чехии ребенок умер от COVID-19

17:16 04.03.2021 (обновлено: 17:50 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПРАГА, 4 мар — РИА Новости. Восьмилетняя девочка скончалась в Чехии от коронавируса, это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший в стране за время пандемии, сообщил в четверг Минздрав.

"В Пльзеньском крае (на западе страны) скончалась от коронавируса восьмилетняя девочка. Это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии", — говорится в сообщении.

В конце 2020 года сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом, однако позднее эти данные были удалены из статистик Минздрава.
В целом за период пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 — в возрасте до 30 лет. Старейшей жертвой коронавируса стала 110-летняя женщина. Средний возраст умирающих от коронавируса составляет 78 лет.
В настоящее время в республике больны коронавирусом 158,5 тысячи человек, из них 8231 госпитализирован.
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