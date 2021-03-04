https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599956301.html

В Чехии ребенок умер от COVID-19

В Чехии ребенок умер от COVID-19

Восьмилетняя девочка скончалась в Чехии от коронавируса, это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший в стране за время пандемии, сообщил в четверг... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:16

2021-03-04T17:16

2021-03-04T17:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg

ПРАГА, 4 мар — РИА Новости. Восьмилетняя девочка скончалась в Чехии от коронавируса, это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший в стране за время пандемии, сообщил в четверг Минздрав.В конце 2020 года сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом, однако позднее эти данные были удалены из статистик Минздрава.В целом за период пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 — в возрасте до 30 лет. Старейшей жертвой коронавируса стала 110-летняя женщина. Средний возраст умирающих от коронавируса составляет 78 лет.В настоящее время в республике больны коронавирусом 158,5 тысячи человек, из них 8231 госпитализирован.

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чехия, в мире