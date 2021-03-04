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Онищенко назвал способ победить коронавирус в России за две недели
Онищенко назвал способ победить коронавирус в России за две недели
У России есть два пути борьбы с коронавирусом, и один из них позволит победить инфекцию за две недели, рассказал РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:35
2021-03-04T16:35
2021-03-04T17:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
геннадий онищенко
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. У России есть два пути борьбы с коронавирусом, и один из них позволит победить инфекцию за две недели, рассказал РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Такой путь, по его словам, выбрали китайцы, у которых за год и три месяца "до сих пор 89 тысяч больных".Второй путь, пояснил Онищенко, — это довести уровень популяционного иммунитета до 50-60 процентов, то есть вакцинация. "А если мы будем прививать только группы риска по медицинским показаниям и производственным, это (сроки. — Прим. ред.) можно сократить", — заметил депутат.И тогда, считает он, коронавирус остановится.Сроки победы над инфекцией, по мнению Онищенко, будут зависеть от сроков проведения вакцинации. При этом, добавил депутат, вирус "будет периодически всплывать".Он рассказал, что до сих пор нет научного ответа, почему в XXI веке коронавирусы разных типов уже в третий раз преодолевают межвидовой барьер (между мелкими млекопитающими и человеком) — в 2002, 2012 и 2019 годах. "Вот этот феномен непонятен", — заключил депутат.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, геннадий онищенко
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
У России есть два пути борьбы с коронавирусом, и один из них позволит победить инфекцию за две недели, рассказал РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко
.
"Есть два пути. Мы сейчас с вами <…> все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом все соблюдаем. И вот с этого момента — две недели, и все закончится. Больных мы вылечим", — сказал он.
Такой путь, по его словам, выбрали китайцы, у которых за год и три месяца "до сих пор 89 тысяч больных".
Второй путь, пояснил Онищенко, — это довести уровень популяционного иммунитета до 50-60 процентов, то есть вакцинация.
"А если мы будем прививать только группы риска по медицинским показаниям и производственным, это (сроки. — Прим. ред.) можно сократить", — заметил депутат.
И тогда, считает он, коронавирус остановится.
Сроки победы над инфекцией, по мнению Онищенко, будут зависеть от сроков проведения вакцинации. При этом, добавил депутат, вирус "будет периодически всплывать".
Он рассказал, что до сих пор нет научного ответа, почему в XXI веке коронавирусы разных типов уже в третий раз преодолевают межвидовой барьер (между мелкими млекопитающими и человеком) — в 2002, 2012 и 2019 годах. "Вот этот феномен непонятен", — заключил депутат.