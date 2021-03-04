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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599876441.html
В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2150, Санкт-Петербурге - 986, Подмосковье - 693, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:04
2021-03-04T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2150, Санкт-Петербурге - 986, Подмосковье - 693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 2150, 2 Санкт-Петербург 986, 3 Московская область 693", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев отмечено в Ненецком автономном округе - 4, Еврейской автономной области - 3, Чукотском автономном округе - 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 04.03.2021
 
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2150, Санкт-Петербурге - 986, Подмосковье - 693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 2150, 2 Санкт-Петербург 986, 3 Московская область 693", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев отмечено в Ненецком автономном округе - 4, Еврейской автономной области - 3, Чукотском автономном округе - 1.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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