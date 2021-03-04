https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599876441.html
В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2150 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2150, Санкт-Петербурге - 986, Подмосковье - 693, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:04
2021-03-04T11:04
2021-03-04T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_cbf15693ba9296e2ebe5319b399332fd.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2150, Санкт-Петербурге - 986, Подмосковье - 693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 2150, 2 Санкт-Петербург 986, 3 Московская область 693", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев отмечено в Ненецком автономном округе - 4, Еврейской автономной области - 3, Чукотском автономном округе - 1.
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_503:121:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b94cd680b70a35c438e4ff84463f283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество