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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599876149.html
В России выявили 11 385 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 11 385 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:02
2021-03-04T11:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 10 535 случаях. Показатель остается на уровне начала октября, однако суточный темп прироста ускорился до 0,27 процента.При этом у 1409 заболевших (12,4 процента) не наблюдается симптомов. Умерли за сутки 475 человек, выписались из больниц — 16 123.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 2150 (накануне их было 1284), Санкт-Петербурге — 986, Подмосковье — 693, Нижегородской области — 385, Воронежской — 283, Самарской и Ростовской — по 271, Иркутской — 205, Саратовской — 187, Пермском крае — 174.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — там за сутки выявили одного инфицированного, в Еврейской автономной области их три, а в Ненецком автономном округе — четыре.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 290 135 человек. Умерли за все время 87 823 человека, вылечились — 3 869 857.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 114,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 115 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 11 385 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 04.03.2021 (обновлено: 11:47 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 10 535 случаях. Показатель остается на уровне начала октября, однако суточный темп прироста ускорился до 0,27 процента.
При этом у 1409 заболевших (12,4 процента) не наблюдается симптомов. Умерли за сутки 475 человек, выписались из больниц — 16 123.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 2150 (накануне их было 1284), Санкт-Петербурге — 986, Подмосковье — 693, Нижегородской области — 385, Воронежской — 283, Самарской и Ростовской — по 271, Иркутской — 205, Саратовской — 187, Пермском крае — 174.
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Минимальный показатель отмечен на Чукотке — там за сутки выявили одного инфицированного, в Еврейской автономной области их три, а в Ненецком автономном округе — четыре.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 290 135 человек. Умерли за все время 87 823 человека, вылечились — 3 869 857.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 114,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 115 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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