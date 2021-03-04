https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599876149.html

В России выявили 11 385 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 11 385 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:02

2021-03-04T11:02

2021-03-04T11:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 10 535 случаях. Показатель остается на уровне начала октября, однако суточный темп прироста ускорился до 0,27 процента.При этом у 1409 заболевших (12,4 процента) не наблюдается симптомов. Умерли за сутки 475 человек, выписались из больниц — 16 123.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 2150 (накануне их было 1284), Санкт-Петербурге — 986, Подмосковье — 693, Нижегородской области — 385, Воронежской — 283, Самарской и Ростовской — по 271, Иркутской — 205, Саратовской — 187, Пермском крае — 174.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — там за сутки выявили одного инфицированного, в Еврейской автономной области их три, а в Ненецком автономном округе — четыре.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4 290 135 человек. Умерли за все время 87 823 человека, вылечились — 3 869 857.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 114,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 115 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210304/lyudi-1599863540.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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