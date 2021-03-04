https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599876026.html
В России за сутки 16 123 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 16 123 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 16 123 человека после COVID-19, за все время - 3 869 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:02
2021-03-04T11:02
2021-03-04T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 16 123 человека после COVID-19, за все время - 3 869 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге высали 2 609 человек, в Москве - 2421, в Подмосковье - 587.
https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599875262.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество