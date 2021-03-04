Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599876026.html
В России за сутки 16 123 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 16 123 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 16 123 человека после COVID-19, за все время - 3 869 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:02
2021-03-04T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599703602_0:0:2425:1364_1920x0_80_0_0_28cb28650e072a286802d2545be64779.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 16 123 человека после COVID-19, за все время - 3 869 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге высали 2 609 человек, в Москве - 2421, в Подмосковье - 587.
https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599875262.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599703602_0:0:2152:1614_1920x0_80_0_0_019a209a7688731e9a73ada42274bab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 16 123 человека выздоровели от COVID-19

11:02 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник разговаривает по телефону во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинский работник разговаривает по телефону во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 16 123 человека после COVID-19, за все время - 3 869 857, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 123 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 869 857", - говорится в сообщении.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
10:58Распространение коронавируса
В Шри-Ланке одобрили вакцину "Спутник V"
В частности, в Санкт-Петербурге высали 2 609 человек, в Москве - 2421, в Подмосковье - 587.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
13:10Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни
13:08Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран
Лента новостейМолния