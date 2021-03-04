https://ria.ru/20210304/kocharyan-1599906112.html

Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву

Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву

Экс-президент Армении Роберт Кочарян допускает, что результаты его теста на коронавирус осенью 2020 года подменили, чтобы запланированная поездка в Россию не... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:31

2021-03-04T13:31

2021-03-04T13:31

роберт кочарян

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян допускает, что результаты его теста на коронавирус осенью 2020 года подменили, чтобы запланированная поездка в Россию не состоялась.Кочарян напомнил, что в октябре собирался съездить в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Карабахе, однако эта поездка не состоялась из-за его положительного теста на COVID-19. Кроме того, он выразил сомнения в подлинности теста.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210304/kocharyan-1599900542.html

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роберт кочарян, москва, армения, в мире