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Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
Экс-президент Армении Роберт Кочарян допускает, что результаты его теста на коронавирус осенью 2020 года подменили, чтобы запланированная поездка в Россию не... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:31
2021-03-04T13:31
роберт кочарян
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян допускает, что результаты его теста на коронавирус осенью 2020 года подменили, чтобы запланированная поездка в Россию не состоялась.Кочарян напомнил, что в октябре собирался съездить в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Карабахе, однако эта поездка не состоялась из-за его положительного теста на COVID-19. Кроме того, он выразил сомнения в подлинности теста.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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роберт кочарян, москва, армения, в мире

Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву

13:31 04.03.2021
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян допускает, что результаты его теста на коронавирус осенью 2020 года подменили, чтобы запланированная поездка в Россию не состоялась.
Кочарян напомнил, что в октябре собирался съездить в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Карабахе, однако эта поездка не состоялась из-за его положительного теста на COVID-19. Кроме того, он выразил сомнения в подлинности теста.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
13:02
В Кремле назвали Кочаряна дружественным России политиком
"У меня есть сомнения, что я болел ковидом... Власть сделала все, чтобы эта поездка не состоялась", - заявил Кочарян в четверг на пресс-конференции.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Роберт КочарянМоскваАрменияВ мире
 
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