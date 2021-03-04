Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян допускает, что результаты его теста на коронавирус осенью 2020 года подменили, чтобы запланированная поездка в Россию не состоялась.
Кочарян напомнил, что в октябре собирался съездить в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Карабахе, однако эта поездка не состоялась из-за его положительного теста на COVID-19. Кроме того, он выразил сомнения в подлинности теста.
"У меня есть сомнения, что я болел ковидом... Власть сделала все, чтобы эта поездка не состоялась", - заявил Кочарян в четверг на пресс-конференции.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
10 ноября 2020, 13:57ИнфографикаПеремирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия